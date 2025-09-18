Davis-Cup vs. Italien

Melzer: „Da sind wir ganz krasser Außenseiter“

Sport
18.09.2025 07:28
0 Kommentare

Nach 2012 steht das österreichische Davis-Cup-Team zum ersten Mal wieder in den Finals. Mitte November wartet in Bologna ausgerechnet der Gastgeber aus Italien. „Da sind wir ganz krasser Außenseiter“, legt sich ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer im krone.tv-Interview fest. Mit einer perfekten Vorstellung möchte man aber für eine Überraschung sorgen!

