Melzer: „Da sind wir ganz krasser Außenseiter“

Nach 2012 steht das österreichische Davis-Cup-Team zum ersten Mal wieder in den Finals. Mitte November wartet in Bologna ausgerechnet der Gastgeber aus Italien. „Da sind wir ganz krasser Außenseiter“, legt sich ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer im krone.tv-Interview fest. Mit einer perfekten Vorstellung möchte man aber für eine Überraschung sorgen!