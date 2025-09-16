NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“

Hämisch zogen die russischen Medien die österreichische Außenministerin durch den Kakao. Medwedew habe ihr Angebot für Friedensgespräche „ausgelacht“, ihr „scharf“ geantwortet und sie der Inkonsistenz in Bezug auf einen NATO-Beitritt beschuldigt, ist etwa zu lesen. Das russische Online-Medium „Wojennoje obosrenije“ (zu Deutsch: „Militärschau“) will das Telegram-Zitat des ehemaligen russischen Staatschefs gar so richtig interpretiert wissen: „Medwedew hat betont, dass Österreich schon längst und unwiderruflich seine frühere Größe des zerfallenen Imperiums verloren hat und Wien daher nicht mehr das Zentrum der Diplomatie ist.“