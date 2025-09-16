Vorteilswelt
„Schnapsrausch“-Sager

NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“

Außenpolitik
16.09.2025 13:54

Die NEOS zeigen sich nach den neuerlichen „Ausfällen“ des russischen Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew aufgebracht. Dieser hatte Außenministern Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wegen des Angebots zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg mit despektierlichen Worten bedacht.

0 Kommentare

Die Streitereien mit Moskau rund um die Neutralität der Alpenrepublik gehen in die nächste Runde (die „Krone“ berichtete). NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos gab sich in einer Aussendung überzeugt, dass Russland mit der europäischen Politik wohl zunehmend überfordert sei: „Dass Medwedew nun sogar zu persönlichen Angriffen und absurden Vergleichen greift, zeigt, dass im Kreml die Nervosität steigt, weil sich Europa nicht auseinanderdividieren lässt.“

Medwedews verbale Entgleisungen seien nicht bloß Provokation – sie seien Teil einer Strategie der versuchten Einmischung und Einschüchterung, so Hoyos weiter. Die Antwort darauf kann ihm zufolge nur ein Schulterschluss in Österreich und mit den Partnern in Europa sein.

Medwedew unterstellte Meinl-Reisinger „Schnapsrausch“
Der Kreml hatte Österreich wegen Überlegungen über eine neue Ausrichtung der heimischen Sicherheitspolitik vorgeworfen, einen NATO-Beitritt ins Auge gefasst zu haben. Dass Wien nun als neutraler Ort für künftige Friedensgespräche angeboten wird, will der Putin-Vertraute als „Rückzieher“ umgedeutet wissen. „Der Rausch des österreichischen Schnapses scheint verflogen zu sein, Beate ist jetzt nüchtern und hat große Angst“, wetterte Medwedew auf Telegram.

Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu haben.
Die russischen Medien haben sich derzeit auf Meinl-Reisinger eingeschossen.
Die russischen Medien haben sich derzeit auf Meinl-Reisinger eingeschossen.(Bild: Jöchl Martin)

Hämisch zogen die russischen Medien die österreichische Außenministerin durch den Kakao. Medwedew habe ihr Angebot für Friedensgespräche „ausgelacht“, ihr „scharf“ geantwortet und sie der Inkonsistenz in Bezug auf einen NATO-Beitritt beschuldigt, ist etwa zu lesen. Das russische Online-Medium „Wojennoje obosrenije“ (zu Deutsch: „Militärschau“) will das Telegram-Zitat des ehemaligen russischen Staatschefs gar so richtig interpretiert wissen: „Medwedew hat betont, dass Österreich schon längst und unwiderruflich seine frühere Größe des zerfallenen Imperiums verloren hat und Wien daher nicht mehr das Zentrum der Diplomatie ist.“

Medwedew wird aufgrund seiner Loyalität auch als „Putins Schoßhund“ bezeichnet. Gemunkelt wird ...
Medwedew wird aufgrund seiner Loyalität auch als „Putins Schoßhund" bezeichnet. Gemunkelt wird im Übrigen, dass er ein Alkoholproblem hat.

Grüne fordern Einbestellung des russischen Botschafters
Auch den Grünen reicht es. Meri Disoski, außen- und europapolitische Sprecherin der Partei, bekundete ihre „volle Solidarität“ mit Meinl-Reisinger. Die jüngsten „Ausfälle von Medwedew und seine persönlichen Untergriffigkeiten gegenüber der österreichischen Außenministerin sind eine massive Grenzüberschreitung, die nicht ohne Konsequenzen bleiben darf“, betonte Disoski in einer Aussendung. „Russlands Botschafter muss umgehend ins Außenministerium einbestellt werden, um Rede und Antwort zu stehen.“

Russland hat in Wien derzeit keinen Botschafter stationiert, sondern ist in Österreich derzeit nur auf Geschäftsträgerebene vertreten. Der langjährige Botschafter Dmitri Ljubinski ist nach Russland zurückgekehrt. Er wurde im August zum stellvertretenden Außenminister ernannt.

Lesen Sie auch:
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Streit um Neutralität
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
15.09.2025
NATO-Annäherung
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
29.08.2025

Russland sieht sich als „Schöpfer“ der Republik Österreich
Immer wieder sorgt Medwedew mit verstörenden Ansagen für Aufsehen. Ende August hatte das Propaganda-Sprachrohr „RT“ etwa einen Artikel mit heftigen Drohungen gegen Österreich veröffentlicht. Darin führte der Hardliner aus, dass Moskau das Recht habe, der Alpenrepublik „auf die Hände zu schlagen“ und bei einer möglichen Entscheidung Österreichs, der NATO beizutreten, sowie Versuchen, die Neutralität aufzugeben, ein Veto einlegen könne. Völlig größenwahnsinnig bekundete der Kreml-Politiker weiters, dass Russland „im Grunde einer der Schöpfer der modernen Republik Österreich“ sei.

Porträt von Angelika Eliseeva
Angelika Eliseeva
