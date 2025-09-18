Cucurella-Pfiffe okay? Bayern-Boss muss lachen

Auch nach über einem Jahr scheinen die deutschen Fußballfans Marc Cucurellas Handspiel bei der EM nicht verzeihen zu können, beim Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Chelsea ertönten erneut Pfiffe in der Allianz Arena. Wie Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen auf das Verhalten der Münchner Fans regierte, sehen Sie hier (Video oben).
