Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauriges Schicksal

Wegen süßem Aussehen musste „Mini“ früh sterben

Niederösterreich
18.09.2025 06:45
„Mini“ (vorne) musste wegen ihres Aussehens viel leiden.
„Mini“ (vorne) musste wegen ihres Aussehens viel leiden.(Bild: Österreichischer Tierschutzverein)

Für die junge Faltohrkatze „Mini“, die aus einer verbotenen Qualzucht stammt, war jeder Schritt eine Qual. Zuletzt konnte sie sich nicht mehr bewegen. Es blieb nur noch ein einziger Ausweg ...

0 Kommentare

Große Augen, rundes Gesicht, nach vorne gefaltete kleine Ohren – keine Frage, die kleine „Mini“ hat auf den ersten Blick süß ausgesehen. Doch ihre niedliche Optik ist mehr als nur teuer erkauft und hat dem Kätzchen schließlich sogar das Leben gekostet.

Markenzeichen als Alarmsignal
„Mini“ war im Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins in Stockerau auf die Welt gekommen. Ihre Mama „Frida“ war zuvor behördlich beschlagnahmt worden – mit vier Babys im Bauch. Die Mutterkatze war nämlich Teil einer skrupellosen, illegalen Zucht der seit 2005 bei uns verbotenen Trendrasse Scottish Fold. Ihr Markenzeichen: die geknickten Ohren.

„Sie sind aber Zeichen eines folgenschweren Gendefekts. Er führt zu schweren Knochen- und Knorpelschäden. Für die Tiere bedeutet das ein Leben voller Schmerzen. Sie benötigen lebenslange medizinische Versorgung“, erklärt Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege am Assisi-Hof.

Zitat Icon

Leider floriert der Handel mit Trendrassen wie der Scottish Fold wegen Profitgier und unkritischer Nachfrage. Es darf aber nie das Aussehen über dem Wohl der Tiere stehen.

Stephanie Lang,  Leiterin des Assisi-Hofs

Bild: Österreichischer Tierschutzverein

Qual statt Spiel
Auch „Minis“ nur wenige Wochen kurzes Leben war geprägt von Leid. Statt zu spielen oder zu klettern, hatte sie jeder Schritt gequält. Schlussendlich konnte sie sich kaum noch fortbewegen. Es blieb nur mehr ein Ausweg: Sie von ihrem Leid zu erlösen.

„Aufgrund ihrer qualzuchtbedingten Schmerzen war kein normales Leben für sie möglich. ,Minis’ Schicksal darf eigentlich nicht sein“, ist Stephanie Lang, Leiterin des Assisi-Hofs, traurig. Sie fordert: „Bei jeder Tierzucht muss die Gesundheit an erster Stelle stehen!“

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
237.632 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
133.421 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
124.380 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1839 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1546 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
968 mal kommentiert
Der vom russischen Inlandsgeheimdienst ausgebildete Putin hat es faustdick hinter den Ohren.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf