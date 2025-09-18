Wegen süßem Aussehen musste „Mini“ früh sterben

Für die junge Faltohrkatze „Mini“, die aus einer verbotenen Qualzucht stammt, war jeder Schritt eine Qual. Zuletzt konnte sie sich nicht mehr bewegen. Es blieb nur noch ein einziger Ausweg ...
Große Augen, rundes Gesicht, nach vorne gefaltete kleine Ohren – keine Frage, die kleine „Mini“ hat auf den ersten Blick süß ausgesehen. Doch ihre niedliche Optik ist mehr als nur teuer erkauft und hat dem Kätzchen schließlich sogar das Leben gekostet.
Markenzeichen als Alarmsignal
„Mini“ war im Assisi-Hof des Österreichischen Tierschutzvereins in Stockerau auf die Welt gekommen. Ihre Mama „Frida“ war zuvor behördlich beschlagnahmt worden – mit vier Babys im Bauch. Die Mutterkatze war nämlich Teil einer skrupellosen, illegalen Zucht der seit 2005 bei uns verbotenen Trendrasse Scottish Fold. Ihr Markenzeichen: die geknickten Ohren.
„Sie sind aber Zeichen eines folgenschweren Gendefekts. Er führt zu schweren Knochen- und Knorpelschäden. Für die Tiere bedeutet das ein Leben voller Schmerzen. Sie benötigen lebenslange medizinische Versorgung“, erklärt Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege am Assisi-Hof.
Leider floriert der Handel mit Trendrassen wie der Scottish Fold wegen Profitgier und unkritischer Nachfrage. Es darf aber nie das Aussehen über dem Wohl der Tiere stehen.
Stephanie Lang, Leiterin des Assisi-Hofs
Qual statt Spiel
Auch „Minis“ nur wenige Wochen kurzes Leben war geprägt von Leid. Statt zu spielen oder zu klettern, hatte sie jeder Schritt gequält. Schlussendlich konnte sie sich kaum noch fortbewegen. Es blieb nur mehr ein Ausweg: Sie von ihrem Leid zu erlösen.
„Aufgrund ihrer qualzuchtbedingten Schmerzen war kein normales Leben für sie möglich. ,Minis’ Schicksal darf eigentlich nicht sein“, ist Stephanie Lang, Leiterin des Assisi-Hofs, traurig. Sie fordert: „Bei jeder Tierzucht muss die Gesundheit an erster Stelle stehen!“
