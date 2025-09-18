Mann (21) bei Brand in seinem Zimmer verletzt

Eine vergessene Kerze löste am Donnerstag in den frühen Morgenstunden beinahe eine Katastrophe in Thalheim bei Wels (OÖ) aus. Ein 21-jähriger Bursch hatte das Feuer in seinem Zimmer rechtzeitig entdeckt. Er und seine Mutter konnten aus dem Haus fliehen. Der Mann erlitt dennoch Verbrennungen.
In dem Einfamilienhaus in Thalheim kam es am Donnerstag gegen 3.15 Uhr zu dem Brand. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige in seinem Zimmer im Obergeschoss des Hauses brennende Kerzen auf einem Schreibtisch abgestellt und vergessen hatte auszublasen. Als eine Kerze abbrannte, fing der Schreibtisch Feuer. Der junge Mann wachte zum Glück auf und verständigte seine Mutter (52).
Keinen Feuerlöscher gefunden
Gemeinsam suchten sie einen Feuerlöscher, um den Brand zu löschen. Da sie aber keinen Feuerlöscher finden konnten und sich der Brand ausweitete, alarmierte die Mutter die Feuerwehr. Laut Feuerwehr befand sich das Obergeschoss bei Eintreffen bereits in Vollbrand. Beide Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der Mann erlitt Verbrennungen zweiten Grades an der linken Hand, dem rechten Fuß und im Bauchbereich. Kurz vor 4.30 Uhr konnte die Feuerwehr „Brand aus” geben.
