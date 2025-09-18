Talkshow von Trump-Feind Kimmel wird „gecancelt“

ABC gibt nach, setzt Kimmel-Show aus

Die Entscheidung von ABC kam kurz nachdem Nexstar, einer der größten Eigentümer von ABC-Partnersendern, erklärt hatte, „Jimmy Kimmel Live“ „auf absehbare Zeit“ nicht auszustrahlen. In einer Mitteilung erklärte Nexstar-Präsident Andrew Alford, das Unternehmen lehne Kimmels Äußerungen nachdrücklich ab. „Die Äußerungen von Herrn Kimmel zum Tod von Herrn Kirk sind in einer kritischen Phase unseres nationalen politischen Diskurses beleidigend und unsensibel“, erklärte er. Kimmel reagierte zunächst nicht auf die Entscheidung der Disney-Tochter ABC.