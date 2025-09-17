Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet

In einem Interview mit dem britischen Sender Sky verglich der ukrainische Staatschef den Vorfall in Polen mit dem bisher massivsten russischen Angriff auf die Ukraine. Die Ukrainer hätten mehr als 700 der über 800 von Russland eingesetzten Flugobjekte abgewehrt. Polen sei es hingegen nur gelungen, vier der 19 Drohnen abzuschießen, die in den Luftraum des Landes eingedrungen seien – und dabei hätten sie es noch nicht einmal mit Marschflugkörpern und Raketen zu tun bekommen. „Sie (die Polen) können ihre Bevölkerung nicht schützen, wenn es einen massiven Angriff gibt“, zeigte sich der ukrainische Präsident alarmiert.