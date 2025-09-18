Trotz Jubel rund um die Koralmbahn bleibt der Lärm

Doch die Zeit rennt! Während mit der Eröffnung der Koralmbahn am 14. Dezember es touristisch gesehen am Wörthersee ruhig ist, werden in der kommenden Sommersaison wieder hunderttausende Urlauber in den Zentralraum strömen. Und mit der neuen Vielzahl an Güterzügen, die durch den Zentralraum donnern werden, werden auch die Stimmen der Touristiker und der Urlauber über den Lärm mit Sicherheit lauter – auch wenn sie im weit entfernten Wien in der ÖBB-Zentrale nicht unbedingt gehört werden wollen, oder ganz und gar ignoriert werden. Denn wie oft versuchte Kärnten in den 30 Jahren der Planung und des Baus schon sein Glück für eine eigene Güterbahntrasse und eine Entlastung des Zentralraumes.