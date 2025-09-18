Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kärnten Inoffiziell

Trotz Jubel rund um die Koralmbahn bleibt der Lärm

Kärnten
18.09.2025 08:00
Trotz „Flüster-Bremsen“ ist der Lärm entlang des Wörthersees noch immer enorm!
Trotz „Flüster-Bremsen“ ist der Lärm entlang des Wörthersees noch immer enorm!(Bild: Evelyn Hronek)

Mit dem Start des Jahrhundertprojekts bleibt noch immer eine Frage offen: Kommt eine Güterbahntrasse oder nicht? Für den heimischen Tourismus und die Bewohner wäre es auf jeden Fall wünschenswert.

0 Kommentare

Neue Fahrpläne, neue Garnituren, in Rekordzeit von Klagenfurt nach Graz – die Vorboten der Koralmbahn lassen Großes erhoffen. Doch mitten im Freudentaumel dürfte auf das brennendste Thema im Kärntner Zentralraum vergessen werden: die Güterbahntrasse.

Vergebliches Klinkenputzen
Zwar gab es in jüngster Zeit immer wieder Treffen der Kärntner Politik mit Verkehrsminister Peter Hanke, doch ein klares Bekenntnis und eine Entlastung des Zentralraumes und der Tourismusregion Wörthersee wird noch immer vermisst. Man wolle abermals das Gespräch mit den ÖBB suchen und für eine Güterbahntrasse werben.

Doch die Zeit rennt! Während mit der Eröffnung der Koralmbahn am 14. Dezember es touristisch gesehen am Wörthersee ruhig ist, werden in der kommenden Sommersaison wieder hunderttausende Urlauber in den Zentralraum strömen. Und mit der neuen Vielzahl an Güterzügen, die durch den Zentralraum donnern werden, werden auch die Stimmen der Touristiker und der Urlauber über den Lärm mit Sicherheit lauter – auch wenn sie im weit entfernten Wien in der ÖBB-Zentrale nicht unbedingt gehört werden wollen, oder ganz und gar ignoriert werden. Denn wie oft versuchte Kärnten in den 30 Jahren der Planung und des Baus schon sein Glück für eine eigene Güterbahntrasse und eine Entlastung des Zentralraumes.

Lesen Sie auch:
Die ÖBB weiten ihr Angebot im Fernverkehr gerade in Richtung Süden aus. 
Neuer Fahrplan 2026
Revolution im Fernverkehr: Was die ÖBB nun bieten
16.09.2025
Krone Plus Logo
Dank Koralmbahn
Plötzlich ist man schneller in Graz als in Spittal
17.09.2025
Krone Plus Logo
„Krone“-Gespräch
Der Spagat zwischen Koralmtunnel und Weltraum
01.08.2025

Ein ewiger und vergeblicher Kampf?
Auch wenn der Zug für eine baldige Gütertrasse abgefahren zu sein scheint, quellt noch immer ein leichter Hoffnungsschimmer am Horizont: Denn die Kärntner Politik denkt nicht ans Aufgeben. Wenn auch die kommenden Jahre im Kärntner Zentralraum zum Leid der Bewohner und der Urlaubsgäste unnötig laut sein werden …

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
237.632 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
133.421 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
124.380 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1839 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1546 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
Merz über Putin: „Er spioniert, er mordet“
968 mal kommentiert
Der vom russischen Inlandsgeheimdienst ausgebildete Putin hat es faustdick hinter den Ohren.
Mehr Kärnten
Anrainer hörte Alarm
Duo wollte über Lichtkuppel in Firma einbrechen
Kärnten Inoffiziell
Trotz Jubel rund um die Koralmbahn bleibt der Lärm
Krone Plus Logo
Tatort Justizanstalt
Ex-Sportler erneut als Lego-Betrüger angeklagt
„Krone“-Herzensmensch
Schlaganfall-Opfer: „Heinz ist mein Schutzengel!“
Schwer verletzt
Paragleiterin stürzt Hunderte Meter in die Tiefe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf