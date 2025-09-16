Schimmelbrot und Schläge für die drei Kinder

Schuld war die Scheidung

Die Alleinerzieherin führt die Gesamtsituation auf die Scheidung 2020 zurück. „Mein Mann war weg. Ich stand alleine da. Es kam keine Unterstützung, er hatte ja eine neue Frau und dann gleich zwei Kinder.“ Sie habe nun versucht, den Familienbetrieb am Laufenden zu halten. Täglich pendelte sie von Parndorf zur Arbeit nach Wien. „Dass ich sie regelmäßig eingesperrt habe, wenn ich am Abend weggegangen bin, stimmt auch nicht. Das war höchstens dreimal der Fall.“