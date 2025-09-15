Niederlage macht bei PSVBG-Damen dennoch Hoffnung

Zweiter Test, zweite Niederlage: Salzburgs Bundesliga-Volleyballerinnen mussten sich am Sonntag erneut in Niederbayern geschlagen geben. Bei Zweitligist Dingolfing fing sich die Mannschaft von Trainerin Ingrida Schweiger ein knappes 2:3.
Dennoch zeigten die Salzburgerinnen in Dingolfing eine Reaktion auf die deutliche Schlappe am Donnerstag in Straubing. Trainerin Ingrida Schweiger war nach der Partie durchaus zufrieden. „Wir konnten einige Aspekte aus dem Spiel gegen Straubing am Donnerstag verbessern. Der Aufschlag war aggressiver und auch das Block- und Verteidigungssystem lief besser. Wir müssen nur noch mehr Rhythmus in der Offensive finden und Wege finden, um zu punkten“, sagte sie im Gespräch mit der „Krone“.
Letztes Testspiel in Tirol
Für die PSVBG-Damen startet die Bundesliga-Saison am 4. Oktober mit einem Auswärtsspiel in Purgstall. Am Freitag steht bei Zweitligist Innsbruck der letzte Test auf dem Programm. Auch wenn der Gegner eine Klasse tiefer aufschlägt, warnt Schweiger vor den Tirolerinnen. Ein Sieg wäre indes mental äußerst wichtig. „Natürlich ist ein Sieg zum Abschluss der Vorbereitung gut für das Selbstvertrauen. Unser Hauptaugenmerk liegt aber auf unserem eigenen Spiel“, so die Trainerin.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.