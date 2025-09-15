Niederlage macht bei PSVBG-Damen dennoch Hoffnung

Dennoch zeigten die Salzburgerinnen in Dingolfing eine Reaktion auf die deutliche Schlappe am Donnerstag in Straubing. Trainerin Ingrida Schweiger war nach der Partie durchaus zufrieden. „Wir konnten einige Aspekte aus dem Spiel gegen Straubing am Donnerstag verbessern. Der Aufschlag war aggressiver und auch das Block- und Verteidigungssystem lief besser. Wir müssen nur noch mehr Rhythmus in der Offensive finden und Wege finden, um zu punkten“, sagte sie im Gespräch mit der „Krone“.