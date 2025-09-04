Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trikots weiter leer!

PSVBG-Boss: „Glauben nicht mehr wirklich daran“

Salzburg: Sport-Nachrichten
04.09.2025 16:19
Kastenberger und Co. letzte Saison noch mit Sponsor auf dem Trikot.
Kastenberger und Co. letzte Saison noch mit Sponsor auf dem Trikot.(Bild: GEPA)

Wer die neuen Trikots von Salzburgs Bundesliga-Volleyballerinnen genauer betrachtet, dem fällt es sofort auf: Der PSVBG steht weiterhin ohne Hauptsponsor da. Der Klub beruhigt allerdings.

0 Kommentare

„Wir sind noch immer auf der Suche und laufen händeringend herum“, sagte Obmann Carsten Seith im Gespräch mit der „Krone“.

Volleyballerinnen kurz vor Bundesliga-Ausstieg
Nachdem der Vertrag mit dem alten Partner im Frühjahr ausgelaufen ist, soll der Spielbetrieb in Österreichs Volleyball-Oberhaus sogar auf der Kippe gestanden sein. Das Finanzloch wurde auch mit Hilfe des Landes gestopft. Der einstige Hauptsponsor beteiligte sich bei der PSVBG mit rund 40.000 Euro. „Auch wenn es nicht ganz so viel ist wie mit einem Hauptsponsor, hätten wir ohne Hilfe die Lizenz zurückziehen müssen“, machte Seith deutlich.

Ein Dorn im Auge sei auch die ungleichmäßige Aufteilung der Fördergelder durch den Österreichischen Volleyball Verband. „Die Förderungen werden ausgeschüttet, jedoch unterschiedlich verteilt. Andere Klubs kassieren circa 40.000 Euro ein, wir erhalten in Salzburg nur 18.000 Euro“, wundert er sich. Durch das Engagement vieler kleinerer Sponsoren soll der Spielbetrieb der Salzburgerinnen in der Bundesliga gesichert sein.

Lesen Sie auch:
(v.l.n.r.): Volleyball-Neuzugänge: Hintzsche, Stanovova, Schweiger, Piller, Auer, Hösch.
Start in Vorbereitung
Volleyball-Damen schwitzen schon für neue Saison
02.09.2025

Die Suche nach einem adäquaten Hauptsponsor geht dennoch weiter. „Wir bleiben natürlich am Ball. Aber um ehrlich zu sein, glauben wir nicht mehr daran, dass wir bis zum Saisonstart jemanden finden.“

Das Team trainiert seit Montag in Vollbesetzung. Im September stehen drei Testspiele an.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SalzburgÖsterreich
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
172.199 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
158.067 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
152.625 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1760 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1307 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1171 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Trikots weiter leer!
PSVBG-Boss: „Glauben nicht mehr wirklich daran“
Spielt im Mittelfeld
Noch ein Neuzugang für Austria Salzburg
Rennrad-Kriterium
Mit bis zu 60 Sachen durch die Stadt Salzburg
Kongress in Saalfelden
„Schlaf ist das beste Werkzeug, das wir haben“
Unglaublich!
Pinzgauer sorgt für irren Wingsuit-Rekord

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf