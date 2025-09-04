PSVBG-Boss: „Glauben nicht mehr wirklich daran“

Volleyballerinnen kurz vor Bundesliga-Ausstieg

Nachdem der Vertrag mit dem alten Partner im Frühjahr ausgelaufen ist, soll der Spielbetrieb in Österreichs Volleyball-Oberhaus sogar auf der Kippe gestanden sein. Das Finanzloch wurde auch mit Hilfe des Landes gestopft. Der einstige Hauptsponsor beteiligte sich bei der PSVBG mit rund 40.000 Euro. „Auch wenn es nicht ganz so viel ist wie mit einem Hauptsponsor, hätten wir ohne Hilfe die Lizenz zurückziehen müssen“, machte Seith deutlich.