Salzburgs Volleyball-Damen unterliegen Straubing

Die hohe Niederlage sei für die Salzburgerinnen aber kein Beinbruch, sondern Teil des Lernprozesses. „Der Gegner war schon viel stärker. Aber es war gut von uns, dass wir einige Dinge, die wir trainiert haben, auch umsetzen konnten“, sagte Trainerin Ingrida Schweiger der „Krone“. Nach einem schnellen 0:4-Rückstand belohnte sich die Schweiger-Crew in Satz fünf, gewann diesen mit 25:19 und konnte zumindest noch für Ergebniskosmetik sorgen.