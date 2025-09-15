Schwarzenegger-Sohn ist jetzt so fit wie Papa

Familientag nach Schwarzenegger-Jawort

Katherine Schwarzenegger, die das Posting mit den Worten „Tage am See“ betitelte, teilte zudem noch weitere Familieneindrücke mit ihren Fans. Zu sehen ist auf den Schnappschüssen unter anderem auch Mama Maria Shriver mit einer ihrer Enkelkinder, aber auch die 35-Jährige beim Kuscheln mit ihrem Ehemann Chris Pratt.