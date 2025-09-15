Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeigt trainierten Body

Schwarzenegger-Sohn ist jetzt so fit wie Papa

Society International
15.09.2025 11:14
Christopher Schwarzenegger sorgt mit seinem trainierten Body für Begeisterung!
Christopher Schwarzenegger sorgt mit seinem trainierten Body für Begeisterung!(Bild: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Mit seiner Body-Transformation hat Christopher Schwarzenegger zuletzt schon für einige Schlagzeilen gesorgt. Jetzt legt der 27-Jährige nach – und zeigt auf einem neuen Foto seinen trainierten Body oben ohne!

0 Kommentare

Mit viel Sport und gesunder Ernährung hat Christopher Schwarzenegger in den letzten Jahren ordentlich abgespeckt. Und das darf auch jeder sehen!

Christopher lässt seine Muskeln spielen
Auf Fotos, die Schwester Katherine Schwarzenegger am Sonntag auf Instagram veröffentlicht hat, zeigt sich der Promi-Spross nämlich oben ohne und lässt dabei seine Muskeln spielen. 

Die Fans sind jedenfalls begeistert, denn Christopher ist mittlerweile so fit wie Papa Arnie! Zu sehen auf dem vierten und sechsten Schnappschuss in dieser Instagram-Galerie:

Familientag nach Schwarzenegger-Jawort
Katherine Schwarzenegger, die das Posting mit den Worten „Tage am See“ betitelte, teilte zudem noch weitere Familieneindrücke mit ihren Fans. Zu sehen ist auf den Schnappschüssen unter anderem auch Mama Maria Shriver mit einer ihrer Enkelkinder, aber auch die 35-Jährige beim Kuscheln mit ihrem Ehemann Chris Pratt.

Nicht beim Familientrip dabei war übrigens Patrick Schwarzenegger. Aber aus gutem Grund! Der Schauspieler feierte nämlich erst letzte Woche Hochzeit mit seiner Liebsten Abby Champion und das Paar genießt aktuell vermutlich seinen Honeymoon. Am Wochenende veröffentlichte der „White Lotus“-Star die ersten Fotos des romantischen Jaworts auf Instagram.

Lesen Sie auch:
Abby Champion und Patrick Schwarzenegger veröffentlichten jetzt die ersten Fotos ihrer ...
Die ersten Fotos
Schwarzenegger-Jawort: So bildschön war die Braut!
14.09.2025
Vom Moppel zum Adonis
Schwarzenegger-Sohn sieht aus „wie ein Kennedy“
25.08.2025

Arnie ist stolz auf Christopher
Papa Arnold Schwarzenegger sprach in einem Interview mit der „Times“ im Juni über die Body-Transformation seines Sohnes. „Ich könnte nie zu ihm gehen und sagen: ,Du bist übergewichtig‘“.

Und erklärte weiter: „Wir haben ihm immer wieder gesundes Essen nähergebracht. Wir haben ihm immer wieder das Fitnessstudio und all diese Sachen schmackhaft gemacht.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
158.293 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
125.590 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
120.878 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3622 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2227 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2093 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Society International
Zeigt trainierten Body
Schwarzenegger-Sohn ist jetzt so fit wie Papa
„Nicht geschafft“
Sofía Vergara: Notaufnahme statt Emmys-Auftritt!
Sorgte für Gänsehaut
Owen Cooper ist jüngster Emmy-Sieger aller Zeiten!
Klare Ansage!
Ochsenknecht rechnet knallhart mit Sohn Jimi ab
Die ersten Fotos
Schwarzenegger-Jawort: So bildschön war die Braut!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf