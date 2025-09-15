Schwarzenegger-Sohn ist jetzt so fit wie Papa

Mit seiner Body-Transformation hat Christopher Schwarzenegger zuletzt schon für einige Schlagzeilen gesorgt. Jetzt legt der 27-Jährige nach – und zeigt auf einem neuen Foto seinen trainierten Body oben ohne!
Mit viel Sport und gesunder Ernährung hat Christopher Schwarzenegger in den letzten Jahren ordentlich abgespeckt. Und das darf auch jeder sehen!
Christopher lässt seine Muskeln spielen
Auf Fotos, die Schwester Katherine Schwarzenegger am Sonntag auf Instagram veröffentlicht hat, zeigt sich der Promi-Spross nämlich oben ohne und lässt dabei seine Muskeln spielen.
Die Fans sind jedenfalls begeistert, denn Christopher ist mittlerweile so fit wie Papa Arnie! Zu sehen auf dem vierten und sechsten Schnappschuss in dieser Instagram-Galerie:
Familientag nach Schwarzenegger-Jawort
Katherine Schwarzenegger, die das Posting mit den Worten „Tage am See“ betitelte, teilte zudem noch weitere Familieneindrücke mit ihren Fans. Zu sehen ist auf den Schnappschüssen unter anderem auch Mama Maria Shriver mit einer ihrer Enkelkinder, aber auch die 35-Jährige beim Kuscheln mit ihrem Ehemann Chris Pratt.
Nicht beim Familientrip dabei war übrigens Patrick Schwarzenegger. Aber aus gutem Grund! Der Schauspieler feierte nämlich erst letzte Woche Hochzeit mit seiner Liebsten Abby Champion und das Paar genießt aktuell vermutlich seinen Honeymoon. Am Wochenende veröffentlichte der „White Lotus“-Star die ersten Fotos des romantischen Jaworts auf Instagram.
Arnie ist stolz auf Christopher
Papa Arnold Schwarzenegger sprach in einem Interview mit der „Times“ im Juni über die Body-Transformation seines Sohnes. „Ich könnte nie zu ihm gehen und sagen: ,Du bist übergewichtig‘“.
Und erklärte weiter: „Wir haben ihm immer wieder gesundes Essen nähergebracht. Wir haben ihm immer wieder das Fitnessstudio und all diese Sachen schmackhaft gemacht.“
