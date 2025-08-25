Schwarzenegger-Sohn sieht aus „wie ein Kennedy“

Christophers Weg zum Abnehmen begann, als er in der Fastenzeit vor Ostern beschloss, 40 Tage lang auf Brot zu verzichten: „So bin ich einfach mal 30 Pfund losgeworden.“ In den nächsten Jahren bis heute habe er viele verschiedene Sachen ausprobiert, von denen nicht alle funktioniert haben: „Es kam nicht über Nacht. Ich arbeite bis heute daran, zu dem Punkt zu kommen, an dem ich wirklich sein will.“