Vom Moppel zum Adonis

Schwarzenegger-Sohn sieht aus „wie ein Kennedy“

Society International
25.08.2025 08:31
Ein Foto von Christopher Schwarzenegger sorgt gerade für helle Begeisterung.
Ein Foto von Christopher Schwarzenegger sorgt gerade für helle Begeisterung.(Bild: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Vom Moppel zum Adonis. Die unglaubliche Transformation von Arnold Schwarzeneggers jüngstem Sohn sorgt nicht nur bei seiner Schwester Katherine für Entzücken. Diese postete jetzt ein aktuelles Foto von Christopher auf einer Jacht, wie er im weißen Shirt und rosa Shorts auf sein Handy schaut. 

Noch mehr stechen ins Auge, dass der einst übergewichtige Benjamin der Schwarzenegger-Brut kein Gramm Fett zu viel mehr auf den Rippen zu haben scheint – dafür aber ausgeprägte Bizeps, die unter den kurzen Ärmeln hervorstechen.

„Dein Bruder sieht richtig heiß aus!“
Eine Kommentatorin schrieb: „Nichts gegen deinen Ehemann Chris (Pratt, Anm.), aber dein Bruder Chris sieht richtig heiß aus!“ Ein weiterer Fan bemerkte, dass das Foto vor der Atlantik-Küste mit Blick auf Hyannis Port aufgenommen wurde, wo sich das berühmte Kennedy-Anwesen befindet: „Mann, Christopher sieht jetzt echt auch aus wie ein Kennedy!“

Auf Instagram veröffentlichte Katherine Schwarzenegger zahlreiche Fotos von einem Tag mit der Familie. Die Fans sind aber vor allem von Bruder Christopher begeistert:

Fünf Jahre bis zur Traumfigur
Christopher hatte zum ersten Mal im Mai beim „Beacher Vitality Happy & Healthy Summit“ in Los Angeles öffentlich über seine körperliche Verwandlung gesprochen. Er verriet, dass es fünf Jahre gedauert hatte, bis er sein überflüssiges Fett verbrannt oder in Muskeln umgewandelt hatte: „Es war ein langer Prozess, der 2019 in Australien begann.“

Dort sei er auf einer großen Tour gewesen und wollte so viel wie möglich vom Land sehen: „Doch dann habe ich gemerkt, wie sehr mein Gewicht mich daran gehindert hat, alltägliche Aktivitäten zu unternehmen. Ich wollte zum Beispiel Fallschirmspringen gehen und meine Freunde meinten: ,Mach das lieber nicht!‘“

Auf Brot verzichtet
Der Terminator-Sohn war bereits seit frühester Kindheit übergewichtig gewesen. In der Highschool gaben ihm seine Eltern spezielle Lunch-Pakete mit, die ihm helfen sollten, gesünder zu essen: „Ich habe alles probiert, abzunehmen und mich total dumm gefühlt, mit diesem Spezialessen in der Schule zu hocken.“

Christophers Weg zum Abnehmen begann, als er in der Fastenzeit vor Ostern beschloss, 40 Tage lang auf Brot zu verzichten: „So bin ich einfach mal 30 Pfund losgeworden.“ In den nächsten Jahren bis heute habe er viele verschiedene Sachen ausprobiert, von denen nicht alle funktioniert haben: „Es kam nicht über Nacht. Ich arbeite bis heute daran, zu dem Punkt zu kommen, an dem ich wirklich sein will.“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
