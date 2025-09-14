Schwarzenegger-Jawort: So bildschön war die Braut!

Vor rund einer Woche haben sich Patrick Schwarzenegger und Abby Champion im Kreise ihrer Freunde und Familie das Jawort gegeben. Jetzt veröffentlichten die frisch angetrauten Eheleute die ersten Bilder der Mega-Sause.
Dass die beiden einfach ein fesches Paar sind, das war schon vor der Hochzeit klar. Doch wie die Fotos, die sowohl Patrick als auch Abby am Wochenende auf Instagram veröffentlichten, beweisen, war vor allem die Braut atemberaubend schön.
Designerkleid mit Wow-Schleppe
Für das Jawort hatte sich Champion ein Brautkleid von Danielle Frankel an den Leib schneidern lassen. Das Seidendress in Cremeweiß bestach durch einen dramatischen Rückenausschnitt, während es vorne hochgeschlossen blieb.
Sehen Sie hier die Hochzeitsfotos, die Patrick Schwarzenegger mit seinen Fans auf Instagram geteilt hat:
Der figurbetonte Schnitt sowie die voluminöse Schleppe, die durch ein zartes Blumenmuster auf der Unterseite zum Highlight wurde, machen das Brautkleid zum wahren Hingucker.
Zu ihrem Traum in Weiß kombinierte die 28-Jährige zudem einen Tüllschleier in Midi-Länge sowie passende Tüllhandschuhe.
Braut feierte in vier Kleidern!
Während der Hochzeitsfeierlichkeiten mit Freunden und Familie trug Champion übrigens insgesamt vier verschiedene Kleider, wie Fotos, die „Vogue Weddings“ exklusive veröffentlichte, zeigen. So schlüpfte die schöne Braut zudem in ein Organza-Kleid mit Spaghetti-Trägern, das ebenfalls von Danielle Frankel designt wurde.
Außerdem feierte die Model-Beauty ihre Liebe zu Patrick Schwarzenegger in einem bodenlangen Kleid mit aufwendigen 3D-Applikationen und aufregendem Schnitt. Der vierte Braut-Look war schließlich im Countrystil gehalten: Zum semitransparenten Spitzenkleid mit Schleppe kombinierte Champion einen Cowboyhut und eine coole Sonnenbrille.
Hochzeit in Idaho
Gefeiert wurde die Hochzeit übrigens im exklusiven Country Club Gozzer Ranch in Coeur D‘Alene im US-Bundesstaat Idaho – mit Blick auf den See. Mit dabei waren natürlich auch Patricks Papa Arnold Schwarzenegger (78) und Mama Maria Shriver (69) sowie seine Schwester Katherine Schwarzenegger (35) und ihr Ehemann Chris Pratt (46).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.