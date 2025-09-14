Schwarzenegger-Jawort: So bildschön war die Braut!

Braut feierte in vier Kleidern!

Während der Hochzeitsfeierlichkeiten mit Freunden und Familie trug Champion übrigens insgesamt vier verschiedene Kleider, wie Fotos, die „Vogue Weddings“ exklusive veröffentlichte, zeigen. So schlüpfte die schöne Braut zudem in ein Organza-Kleid mit Spaghetti-Trägern, das ebenfalls von Danielle Frankel designt wurde.

Außerdem feierte die Model-Beauty ihre Liebe zu Patrick Schwarzenegger in einem bodenlangen Kleid mit aufwendigen 3D-Applikationen und aufregendem Schnitt. Der vierte Braut-Look war schließlich im Countrystil gehalten: Zum semitransparenten Spitzenkleid mit Schleppe kombinierte Champion einen Cowboyhut und eine coole Sonnenbrille.