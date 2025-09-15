Mit Jugendorchester zum musikalischen Nachwuchs

Blasorchester und Musikkapellen werden in ganz Kärnten langsam zur Rarität. Vielen von ihnen fehlt einfach der Nachwuchs. Deshalb geht die Stadtkapelle Spittal auch mit gutem Beispiel voran und möchte die Jugend für das gemeinsame Spielen begeistern. „Wir möchten jungen Talenten eine Plattform bieten, um gemeinsam in einem Orchester zu musizieren, neue Erfahrungen zu sammeln und bei Konzerten aufzutreten“, heißt es seitens des Jugendteams der Stadtkapelle.

Mit dem neuen Jugendorchester soll aber nicht nur für Nachwuchs gesorgt werden. Vielmehr soll für die Kinder und Jugendlichen der Übergang von der musikalischen Ausbildung hin zum aktiven Vereinsleben erleichtert werden. „Erfahrene Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle begleiten die jungen Mitglieder, geben ihr Wissen weiter und fördern so den Spaß am gemeinsamen Musizieren.“