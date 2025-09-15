Vorteilswelt
Mit Jugendorchester zum musikalischen Nachwuchs

Kärnten
15.09.2025 12:00
Die Stadtkapelle Spittal gründet ein neues Jugendorchester. Es baut auf dem bisherigen ...
Die Stadtkapelle Spittal gründet ein neues Jugendorchester. Es baut auf dem bisherigen Bläserklassenprojekt auf.

Neues Jugendorchester in Spittal an der Drau soll junge Musiker aus ganz Oberkärnten zusammenbringen. Unterstützung erhalten sie dabei von „alten Hasen“.

Blasorchester und Musikkapellen werden in ganz Kärnten langsam zur Rarität. Vielen von ihnen fehlt einfach der Nachwuchs. Deshalb geht die Stadtkapelle Spittal auch mit gutem Beispiel voran und möchte die Jugend für das gemeinsame Spielen begeistern. „Wir möchten jungen Talenten eine Plattform bieten, um gemeinsam in einem Orchester zu musizieren, neue Erfahrungen zu sammeln und bei Konzerten aufzutreten“, heißt es seitens des Jugendteams der Stadtkapelle.

Mit dem neuen Jugendorchester soll aber nicht nur für Nachwuchs gesorgt werden. Vielmehr soll für die Kinder und Jugendlichen der Übergang von der musikalischen Ausbildung hin zum aktiven Vereinsleben erleichtert werden. „Erfahrene Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle begleiten die jungen Mitglieder, geben ihr Wissen weiter und fördern so den Spaß am gemeinsamen Musizieren.“

Erste Proben bereits Ende September
Eine komplett neue Erfindung ist das Jugendorchester in Spittal keineswegs. Denn das Vorhaben beruht auf dem Bläserklassenprojekt, welches gemeinsam von der Stadtkapelle Spittal, der Musikschule Spittal-Baldramsdorf, der Volksschule Ost und Musik Aktiv betreut wurde.

Die erste Probe des neuen Jugendorchesters findet bereits am Samstag, 27. September, um 17 Uhr im Musikhaus Spittal statt. Und für die jungen Musiker sind auch schon die ersten Auftritte geplant. Unter anderem beim Christkindlmarkt Spittal und beim Frühjahrskonzert der Stadtkapelle. „Interessierte sind herzlich eingeladen, bei unseren Proben vorbeizuschauen und uns kennenzulernen.“

Kärnten

