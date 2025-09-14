„Ein absolutes Spitzenspiel, das hätte vor der Saison auch keiner gedacht.“ Wenn Kuchl Sonntag (10.30) in der Westliga Seekirchen empfängt, geht es um die Tabellenführung. Der Sieger dieser Partie lacht zumindest eine Woche lang von der Spitze, denn Leader Wacker Innsbruck hat dieses Wochenende spielfrei. „Wir freuen uns“, sagt Hofer, der das Cupspiel bei Grödig unter der Woche noch von daheim aus sah. Der Coach hat sich bekanntlich bei der Heimfahrt vom Dienstagstraining verletzt, ist mit der Vespa ausgerutscht. Bis auf Prellungen und Schürfungen kam der 55-Jährige aber glimpflich davon.