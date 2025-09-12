So viel Red Bull steckt in Austria Salzburg
Derby in der 2. Liga
Am Sonntagvormittag kommt es in der 2. Liga zum großen Derby zwischen dem FC Liefering und Austria Salzburg. Pikant: Zahlreiche Kicker der Violetten haben früher das Trikot des Erzrivalen getragen. Auch Sportdirektor Roland Kirchler war einst ein Bulle.
Die Vereinsnamen „Red Bull Salzburg“ und „FC Liefering“ sind bei der Salzburger Austria verpönt. Auf ihrer Website schreiben die Violetten, die am Sonntagvormittag (10.30) im Zweitliga-Derby auf die Jungbullen treffen, vom „Gastspiel im EM-Stadion Wals Siezenheim“. Vom Namen des Gegners fehlt jede Spur.
