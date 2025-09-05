So abhängig sind unsere Firmen von US-Technologie

Bestimmte Branchen stärker abhängig

Aber auch gewisse Branchen sind von der US-Technologie in besonderem Ausmaß abhängig: Dazu zählen etwa Pharma, Biotechnologie und Life Sciences, Halbleiter und Halbleiterausrüstung, Dienstleistungen, Versicherungen, Telekom-Dienste, Energie sowie der Automobil-Sektor. Aber auch in den Bereichen Immobilienmanagement und -entwicklung (67 Prozent), Investitionsgüter (63 Prozent) und Werkstoffe (56 Prozent) sind in hohem Ausmaß von der US-Technologie abhängig.