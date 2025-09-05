Vorteilswelt
Vorfall in Italien

Hacker kapern X-Account des Verteidigungsministers

Digital
05.09.2025 09:35
Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto
Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto(Bild: APA/AFP/Tiziana FABI)

Der persönliche Account des italienischen Verteidigungsministers Guido Crosetto auf der Plattform X ist gehackt worden. Nach dem Angriff wurden dort Posts veröffentlicht, mit denen um Spenden in Kryptowährungen gebeten wurde, die nicht vom Minister oder dem Verteidigungsministerium stammen, teilte Crosetto mit.

Der Vorfall zeige, „wie präzise und raffiniert solche Angriffe sein können, wodurch es den Betroffenen schwerfällt, sofortige Maßnahmen zu ergreifen.“

Angesichts zunehmender Cyberangriffe auf die IT-Systeme italienischer Einrichtungen greift die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zur Gegenwehr. So sollen die Kompetenzen der Zuständigkeiten der staatlichen Agentur für Cybersicherheit ausgebaut werden. Neuanstellungen von IT-Experten sind geplant, verlautete aus der Regierung in Rom.

Hunderte Angriffe – vor allem DDoS-Attacken
346 Angriffe auf italienische Ziele wie Ministerien, das Gesundheitssystem und weitere Einrichtungen wurden in diesem Jahr bereits registriert, was einem Anstieg von 98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Lesen Sie auch:
Wer für den Angriff verantwortlich zeichnet, ist bislang unklar.
Systeme „down“
Jaguar Land Rover nach Cyber-Attacke lahmgelegt
03.09.2025
„Gezielter Angriff“
E-Mails gehackt: Cyberattacke auf Innenministerium
30.08.2025
Virus aus Iran
Firma von Ex-Kanzler Kurz deckt Cyber-Angriff auf
29.08.2025

Besonders im Fokus standen dabei sogenannte DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service), die Online-Dienste zeitweise gänzlich lahmlegen. Im Juni kam es zu einem weiteren Höhepunkt: Innerhalb von 13 besonders intensiven Tagen gab es 275 Angriffe auf 124 Ziele, die alle von Kreml-nahen Gruppen ausgingen. Dank der verstärkten Aktivitäten der Cyber-Sicherheitsbehörde konnte der Schaden eingedämmt werden.

Top-3

Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
174.109 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
167.362 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
155.649 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1199 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Oberösterreich
KTM-Produktion bald in Indien statt im Innviertel?
929 mal kommentiert
Bei KTM in Mattighofen wurde die Produktion wieder hochgefahren – danke einer ...
