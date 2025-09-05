Hacker kapern X-Account des Verteidigungsministers

Besonders im Fokus standen dabei sogenannte DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service), die Online-Dienste zeitweise gänzlich lahmlegen. Im Juni kam es zu einem weiteren Höhepunkt: Innerhalb von 13 besonders intensiven Tagen gab es 275 Angriffe auf 124 Ziele, die alle von Kreml-nahen Gruppen ausgingen. Dank der verstärkten Aktivitäten der Cyber-Sicherheitsbehörde konnte der Schaden eingedämmt werden.