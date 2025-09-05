Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schüsse in Amstetten

Nach Überfall: Räuber eröffnen Feuer auf Polizei

Niederösterreich
05.09.2025 09:57
(Bild: P. Huber)

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist aktuell in Amstetten unterwegs. Hintergrund der Fahndung zu Boden und in der Luft ist die Suche nach einem noch flüchtigen Räuber, der gemeinsam mit zwei Komplizen ein älteres Ehepaar überfallen hatte. Nach der Tat kam es auf offener Straße zur Schießerei zwischen den Kriminellen und der Polizei!

0 Kommentare

Blaulicht dominiert den Freitagmorgen in Amstetten. Zahlreiche teils schwer bewaffnete Polizisten wurden in der Bezirkshauptstadt gesehen, auch der Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Der Hintergrund des Großeinsatzes steht mittlerweile fest: eine Home Invasion, die in einer Schießerei gipfelte.

Wie die „Krone“ erfuhr, hatten drei Räuber ein älteres Ehepaar in deren Räumlichkeiten heimgesucht. Als ein Zeuge die Tat bemerkte und hinzukam, ergriffen die drei Täter die Flucht. Das Ehepaar blieb offenbar unverletzt.

Schießerei auf offener Straße
Allerdings war zu diesem Zeitpunkt bereits die Polizei alarmiert worden. Ein Streifenwagen mit zwei Polizisten – ein Mann und eine Frau – erreichte den Ort des Geschehens, in diesem Moment eröffneten die Kriminellen das Feuer auf die Exekutive.

Es kam in weiterer Folge zum Schusswechsel, wie viele Schüsse abgegeben wurden, ist bis dato noch unklar.

Fest steht allerdings, dass es schlussendlich gelang, zwei der drei Täter festzunehmen. Ein Räuber befindet sich demnach noch auf der Flucht. Die Fahndung läuft.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Amstetten
Polizei
Überfall
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
174.109 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
167.362 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
155.649 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1199 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Oberösterreich
KTM-Produktion bald in Indien statt im Innviertel?
929 mal kommentiert
Bei KTM in Mattighofen wurde die Produktion wieder hochgefahren – danke einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf