Nach Überfall: Räuber eröffnen Feuer auf Polizei

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist aktuell in Amstetten unterwegs. Hintergrund der Fahndung zu Boden und in der Luft ist die Suche nach einem noch flüchtigen Räuber, der gemeinsam mit zwei Komplizen ein älteres Ehepaar überfallen hatte. Nach der Tat kam es auf offener Straße zur Schießerei zwischen den Kriminellen und der Polizei!
Blaulicht dominiert den Freitagmorgen in Amstetten. Zahlreiche teils schwer bewaffnete Polizisten wurden in der Bezirkshauptstadt gesehen, auch der Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Der Hintergrund des Großeinsatzes steht mittlerweile fest: eine Home Invasion, die in einer Schießerei gipfelte.
Wie die „Krone“ erfuhr, hatten drei Räuber ein älteres Ehepaar in deren Räumlichkeiten heimgesucht. Als ein Zeuge die Tat bemerkte und hinzukam, ergriffen die drei Täter die Flucht. Das Ehepaar blieb offenbar unverletzt.
Schießerei auf offener Straße
Allerdings war zu diesem Zeitpunkt bereits die Polizei alarmiert worden. Ein Streifenwagen mit zwei Polizisten – ein Mann und eine Frau – erreichte den Ort des Geschehens, in diesem Moment eröffneten die Kriminellen das Feuer auf die Exekutive.
Es kam in weiterer Folge zum Schusswechsel, wie viele Schüsse abgegeben wurden, ist bis dato noch unklar.
Fest steht allerdings, dass es schlussendlich gelang, zwei der drei Täter festzunehmen. Ein Räuber befindet sich demnach noch auf der Flucht. Die Fahndung läuft.
