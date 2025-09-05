Nach Überfall: Räuber eröffnen Feuer auf Polizei

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist aktuell in Amstetten unterwegs. Hintergrund der Fahndung zu Boden und in der Luft ist die Suche nach einem noch flüchtigen Räuber, der gemeinsam mit zwei Komplizen ein älteres Ehepaar überfallen hatte. Nach der Tat kam es auf offener Straße zur Schießerei zwischen den Kriminellen und der Polizei!