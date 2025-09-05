Schüler sticht in NRW auf Lehrerin mit Messer ein

Laut noch unbestätigten Informationen der „Bild“ bekam die Polizei einen Hinweis, dass sich eine verdächtige Person in einem Park aufhalte. Als die Polizei in den Park kam, sei die Person dann mit dem Messer auf die Beamten zugegangen. Daraufhin sollen die Polizisten auf die Person geschossen haben. Bei der Festnahme hätten die Beamten Schüsse abgegeben, hieß es auch von der Polizei. „Dabei wurde der Tatverdächtige verletzt und wird aktuell medizinisch behandelt.“