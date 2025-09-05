Verdächtiger gefasst
Schüler sticht in NRW auf Lehrerin mit Messer ein
Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen soll ein Schüler eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen haben. Die Attacke löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Das Opfer wurde schwer verletzt. Die Polizei konnte den zunächst flüchtigen Täter inzwischen fassen.
In der Stadt Essen griff ein Schüler auf einem Berufskolleg eine Lehrerin mit einem Messer an. Der Stich ging offenbar in den Bauch, wie die deutsche „Bild“ berichtet. Die Frau soll dabei schwer verletzt worden sein, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Ob die Frau in Lebensgefahr schwebt, ist aktuell noch nicht bekannt.
Verdächtiger von Polizei verletzt
Wie es aus Sicherheitskreisen hieß, soll es sich bei dem Täter um einen Schüler der Schule handeln. Die Insider gehen davon aus, dass die Lehrerin gezielt attackiert wurde. Der Verdächtige flüchtete zunächst, er wurde dann aber „von Polizeikräften angetroffen und zweifelsfrei identifiziert“, teilte die Polizei mit.
Laut Polizei wurde der Verdächtige bei der Festnahme verletzt:
Laut noch unbestätigten Informationen der „Bild“ bekam die Polizei einen Hinweis, dass sich eine verdächtige Person in einem Park aufhalte. Als die Polizei in den Park kam, sei die Person dann mit dem Messer auf die Beamten zugegangen. Daraufhin sollen die Polizisten auf die Person geschossen haben. Bei der Festnahme hätten die Beamten Schüsse abgegeben, hieß es auch von der Polizei. „Dabei wurde der Tatverdächtige verletzt und wird aktuell medizinisch behandelt.“
Polizei mit „starken Einsatzkräften vor Ort“
Die gegen 9.30 Uhr alarmierte Polizei sei „mit starken Einsatzkräften vor Ort“ am Berufskolleg, schrieb die Polizei in den sozialen Netzwerken. Über dem Gebäudekomplex kreist aktuell ein Hubschrauber der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine weiteren Personen angegriffen.
Die Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz und kümmern sich um Schüler des Berufskollegs. Mindestens zehn Schüler sollen unter Schock stehen, wie die „Bild“ berichtet. Sie hätten den Angriff miterlebt oder Hilfe geleistet. Die Polizei konnte inzwischen viele Schüler aus der Schule begleiten. Es würden sich aber auch noch Schüler im Gebäude aufhalten.
