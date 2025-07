So machen Sie Ihr Social-Media-Konto „Ami“-sicher

Wer eine Reise tut, kann was erleben – Social-Media-Screenings etwa. In Trumps USA werden Ausländer online durchleuchtet, bevor sie einen Fuß auf amerikanisches Staatsgebiet setzen – auf „feindselige“ Postings. Das Stöbern im Social-Media-Konto muss aktiv ermöglicht werden, hieß es in einer vom US-Außenministerium verbreiteten Nachricht an internationale Studenten. Für manch einen könnte sich vor einer USA-Reise also ein Social-Media-Putz empfehlen. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.