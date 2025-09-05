Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

32.500 feierten

Sportfest auf der Donauinsel: „Ein Wow-Effekt“

Sport-Mix
05.09.2025 10:53
Auch diese beiden Teilnehmer hatten beim Business Run auf der Wiener Donauinsel viel Spaß.
Auch diese beiden Teilnehmer hatten beim Business Run auf der Wiener Donauinsel viel Spaß.(Bild: Business Run/DIENER/Eva Manhart)

32.500 Laufbegeisterte stürmten beim 24. Wien Energie Vienna Business Run die Donauinsel. Das Eventgelände war 150.000 Quadratmeter groß und 1,5 Kilometer lang. Gestartet wurde in 60 Wellen von 15.30 bis 20.30 Uhr. Danach stieg die große Party in 280 Pagodenzelten und 14 großen Zelthallen. Dazu waren 3250 Heurigengarnituren, die aneinandergereiht über sechs Kilometer lang wären, aufgebaut.

0 Kommentare

Nachdem zuletzt der „Tower of Power“ im Ziel die zentrale Infotainment-Drehscheibe gebildet hatte, überraschte das Organisationsteam heuer mit einem neuen Startturm. Begehbar, ausgestattet mit einer großen LED-Videowall und Dampf-Fontänen wurde damit das Startprocedere auf ein neues Level gehoben. „Für die Event-Inszenierung ist uns so ein echter Wow-Effekt gelungen“, sagte Organisator Gerhard Wehr nicht ohne Stolz.

Erster „nextGen Grand Prix Austria“
Erstmals stand vor dem Hauptlauf die Jugend im Mittelpunkt. Beim „nextGen Grand Prix Austria“ konnten Kinder und Jugendliche von 6 bis 19 Jahren in zwei Altersklassen auf der 4,3 Kilometer langen Originalstrecke antreten. „Wir freuen uns, mit diesem Format erstmals auch der nächsten Generation eine Plattform geboten zu haben, die wir im kommenden Jahr noch weiter ausbauen möchten“, unterstrich Wehr.

Über 30.000 Menschen liefen beim Business Run auf der Wiener Donauinsel.
Über 30.000 Menschen liefen beim Business Run auf der Wiener Donauinsel.(Bild: Business Run/DIENER/Eva Manhart)

Erstmals war auch das Inklusionsteam „SportFürAlle“ Teil der Organisation. Menschen mit Behinderungen, die bei LebensGroß zu Sportmanagement-Assistent:innen ausgebildet wurden, unterstützten tatkräftig in unterschiedlichen Bereichen, wie etwa bei der Wasserversorgung im Zielbereich.

Pfandherzen für die Tafel Österreich
So gelang es, 50 Prozent der bisher ausgegebenen Einweg-PET Flaschen einzusparen. Wie schon im Vorjahr erhielten die Teilnehmenden einen Mehrwegbecher, den sie direkt nach dem Ziel mit frischem Wiener Wasser befüllen konnten. Leere Pfandflaschen konnten durch das Einwerfen in eines von vier Ottakringer Pfandherzen zugunsten der Tafel Österreich gespendet oder an einem der Rücknahmeautomaten der Firma Pfandabär retourniert werden.

Party ohne Ende
Am Abend gng es dann ab wie sonst nur beim Donauinsel-Fest. Zahlreiche Firmen hatten DJs engagiert. Auch Nebelmaschinen waren im Einsatz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, von denen viele auch mit lustigen Kostümen liefen, tanzten und sangen. Wehr lacht: „Die Party und das Netzwerken ist genauso wichtig wie der Lauf selbst.“

Zum Abschluss hatte er noch eine herrliche Anekdote parat: „Ein großer Kunde hat mich schon gefragt, ob es nicht möglich wäre, eine Schiffanlegestelle zu bauen. Denn sie würden nach dem Veranstaltungsende um 23 Uhr gerne mit einem Schiff durch die Nussdorfer Schleuse zum Schwedenplatz fahren und dort weiter feiern.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Porträt von Florian Gröger
Florian Gröger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
175.895 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
168.221 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
156.304 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1797 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1195 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
895 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Mehr Sport-Mix
Treffen der Legenden
Tyson feiert Comeback für Kampf gegen Mayweather
32.500 feierten
Sportfest auf der Donauinsel: „Ein Wow-Effekt“
Sensation bei der EM
Super-GAU! Historisches Aus für Titelverteidiger
Vuelta a España
Zweiter Etappensieg für UAE-Problemkind Ayuso!
Pläne vorgestellt
Bumm! Bullen bauen in Kapfenberg einen neuen Stall

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf