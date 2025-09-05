Vorteilswelt
Jubel nach Sensation:

„Sie schafften, was niemand anderem gelungen war“

Fußball International
05.09.2025 10:45

Ein ganzes Land in Feierlaune! Nach dem Sensationssieg in der WM-Quali gegen Deutschland feiert die slowakische Presse ihr Nationalteam. „Die Slowaken schafften, was niemand anderem gelungen war“, jubelt die Tageszeitung „Sme“.

„Lauter Vorzugsschüler mit Sternchen, eine Weltklasseleistung der Slowaken. Und (Nationaltrainer) Calzona? Der hat seine Kritiker zum Schweigen gebracht. Eine perfekte Teamleistung führten die slowakischen Fußballer beim sensationellen 2:0-Sieg gegen Deutschland vor“, schreibt die Zeitung „Pravda“.

Großer Jubel den Slowaken
Großer Jubel den Slowaken

Das Medium „Aktuality.sk“ meint: „Fantastisch in der Beweglichkeit! Die Slowakei hat mit einer fantastischen Leistung den Giganten aus Deutschland zum Schweigen gebracht.“

Für „TASR“ (staatliche Nachrichtenagentur) ist der Sieg „ein riesiger Erfolg“: „Die Slowakei schreibt mit dem 2:0-Heimsieg über den Superfavoriten Deutschland Geschichte. Die Deutschen verloren erst ihr viertes von 105 WM-Qualifikationsspielen bisher, zum ersten Mal auswärts.“

Lesen Sie auch:
Antonio Rüdiger (re.) lief meist nur hinterher.
Deutsche Quali-Blamage
Kritik nach „rätselhaftem Auftritt“ von DFB-Star
05.09.2025
Es herrscht WM-Alarm!
„Historischer Tiefpunkt“: Presse zerreißt DFB-Elf
05.09.2025
WM-Qualifikation
Deutschland fängt sich 0:2-Watschn in der Slowakei
04.09.2025

„Einer der wertvollsten Siege seit der Staatsgründung“
Und „Sme“ bringt es auf den Punkt: „Die slowakische Fußball-Nationalmannschaft schaffte zum Auftakt der WM-Qualifikation 2026 einen der wertvollsten Siege seit der Staatsgründung.“ In Bratislava wurde am Donnerstagabend „eine Fußballsensation geboren“, so „STVR“ (öffentlich-rechtlicher TV- und Radiosender).

Porträt von krone Sport
krone Sport
