„Sie schafften, was niemand anderem gelungen war“

Ein ganzes Land in Feierlaune! Nach dem Sensationssieg in der WM-Quali gegen Deutschland feiert die slowakische Presse ihr Nationalteam. „Die Slowaken schafften, was niemand anderem gelungen war“, jubelt die Tageszeitung „Sme“.
„Lauter Vorzugsschüler mit Sternchen, eine Weltklasseleistung der Slowaken. Und (Nationaltrainer) Calzona? Der hat seine Kritiker zum Schweigen gebracht. Eine perfekte Teamleistung führten die slowakischen Fußballer beim sensationellen 2:0-Sieg gegen Deutschland vor“, schreibt die Zeitung „Pravda“.
Das Medium „Aktuality.sk“ meint: „Fantastisch in der Beweglichkeit! Die Slowakei hat mit einer fantastischen Leistung den Giganten aus Deutschland zum Schweigen gebracht.“
Für „TASR“ (staatliche Nachrichtenagentur) ist der Sieg „ein riesiger Erfolg“: „Die Slowakei schreibt mit dem 2:0-Heimsieg über den Superfavoriten Deutschland Geschichte. Die Deutschen verloren erst ihr viertes von 105 WM-Qualifikationsspielen bisher, zum ersten Mal auswärts.“
„Einer der wertvollsten Siege seit der Staatsgründung“
Und „Sme“ bringt es auf den Punkt: „Die slowakische Fußball-Nationalmannschaft schaffte zum Auftakt der WM-Qualifikation 2026 einen der wertvollsten Siege seit der Staatsgründung.“ In Bratislava wurde am Donnerstagabend „eine Fußballsensation geboren“, so „STVR“ (öffentlich-rechtlicher TV- und Radiosender).
