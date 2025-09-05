„Sie schafften, was niemand anderem gelungen war“

„Einer der wertvollsten Siege seit der Staatsgründung“

Und „Sme“ bringt es auf den Punkt: „Die slowakische Fußball-Nationalmannschaft schaffte zum Auftakt der WM-Qualifikation 2026 einen der wertvollsten Siege seit der Staatsgründung.“ In Bratislava wurde am Donnerstagabend „eine Fußballsensation geboren“, so „STVR“ (öffentlich-rechtlicher TV- und Radiosender).