Treffen der Legenden

Tyson feiert Comeback für Kampf gegen Mayweather

Sport-Mix
05.09.2025 11:51
Mike Tyson
Mike Tyson(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)

Der ehemalige Box-Weltmeister Mike Tyson kehrt erneut in den Ring zurück - dieses Mal für einen Showkampf gegen Floyd Mayweather Jr.!

0 Kommentare

Wann und wo der 59-Jährige gegen seinen elf Jahre jüngeren Kontrahenten antreten wird, ging aus der Mitteilung des Veranstalters CSI Sports nicht hervor. Mayweather war in seiner aktiven Karriere ungeschlagen geblieben und hatte – ähnlich wie sein älterer Kollege – mit spektakulären K.-o.-Siegen für Furore gesorgt.

Tyson stand zuletzt in einem Showkampf gegen den Influencer Jake Paul im Ring, der erst kurz zuvor mit dem Boxen begonnen hatte. Danach wurde der frühere Schwergewichtschampion für seine Vorstellung gegen den 31 Jahre jüngeren Gegner mit Kritik und Spott überschüttet.

„Aber: Floyd hat Ja gesagt!“
„Als mich CSI wegen eines Kampfes gegen Floyd Mayweather angesprochen hat, dachte ich: „Niemals wird das passieren“, wurde Tyson in der CSI-Mitteilung zitiert. „Aber: Floyd hat Ja gesagt.“

Mayweather holte fünf Weltmeistertitel in verschiedenen Gewichtsklassen, war aber nie schwerer als im Junior-Mittelgewicht unterwegs, dessen Grenze bei 154 Pfund (ca. 70 kg) liegt. Seinen letzten offiziellen Kampf bestritt er 2017 gegen den bekannten Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor.

Porträt von krone Sport
krone Sport
