Schuss bei Cobra-Einsatz: 59-Jähriger verletzt

Wilde Szenen sollen sich laut „Krone“-Informationen am Donnerstagabend in Rainbach im Mühlkreis (Oberösterreich) abgespielt haben. Bei einem Cobra-Einsatz sollen gleich mehrere Schüsse gefallen sein. Ein 59-jähriger Droher wurde dabei getroffen und schwer verletzt.
Am Donnerstag um 19.30 Uhr schlug ein Mühlviertler bei der Polizei Alarm. Sein 59-jähriger Nachbar soll ihn mit einer Schusswaffe – genau soll es sich um einen Kleinkaliberrevolver gehandelt haben – bedroht und auch in seine Richtung geschossen haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete anschließend telefonisch eine Hausdurchsuchung bei dem Droher an. Spezielle Einsatzkräfte der Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe rückten ins Mühlviertel aus.
Täter ist mehrfach amtsbekannt
Gegen 21.30 Uhr soll dann laut „Krone“-Informationen der Zugriff erfolgt sein. Dabei kam es offenbar gleich zu mehreren Schüssen. Der 59-jährige Hausbesitzer wurde von einer Kugel getroffen und musste schwer verletzt ins Kepler Klinikum nach Linz gebracht werden. Die Ermittlungen gegen den mehrfach amtsbekannten Mann laufen. Auch die Schussabgabe der Exekutive wird intern genauestens untersucht.
