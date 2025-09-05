Schuss bei Cobra-Einsatz: 59-Jähriger verletzt

Am Donnerstag um 19.30 Uhr schlug ein Mühlviertler bei der Polizei Alarm. Sein 59-jähriger Nachbar soll ihn mit einer Schusswaffe – genau soll es sich um einen Kleinkaliberrevolver gehandelt haben – bedroht und auch in seine Richtung geschossen haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete anschließend telefonisch eine Hausdurchsuchung bei dem Droher an. Spezielle Einsatzkräfte der Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe rückten ins Mühlviertel aus.