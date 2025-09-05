Vorteilswelt
Konter von Sabalenka

Kyrgios-Provokation? „Trete ihm in den Hintern!“

Tennis
05.09.2025 11:52

US-Open-Titelverteidigerin Aryna Sabalenka plant ein Tennis-Duell mit dem Australier Nick Kyrgios. Kyrgios‘ Ankündigung, er werde locker gegen die 27-jährige Belarussin gewinnen, nahm Sabalenka mit Humor. 

„Wie er in einem Interview gesagt hat, glaube ich wirklich, dass ich gewinnen werde, und werde mein Bestes versuchen, ihm in den Hintern zu treten“, sagte die Weltranglistenerste nach ihrem Finaleinzug in New York. Ort und Termin des Duells seien laut Sabalenka noch unklar.

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka(Bild: AFP/KENA BETANCUR)

„Ich denke, es ist eine coole Idee“, sagte Sabalenka. „Es wird spektakulär. Es wird ein Spaß, besonders gegen jemanden wie Nick.“ Ex-Wimbledon-Finalist Kyrgios hatte für die US Open verletzt abgesagt, in den vergangenen Jahren kaum gespielt. Sabalenka setzt auf eine große Kulisse: „Wir werden es dann auf jeden Fall an einem Ort machen, an dem viele Leute zuschauen werden, und wir werden Nick ordentlich unter Druck setzen.“ Es wäre eine gute Sache für das Damen-Tennis, wenn sie gewinnen würde.

Lesen Sie auch:
Duell mit Sabalenka
Kyrgios: „Muss ich da wirklich 100 Prozent geben?“
03.09.2025
Favoritin und US-Girl
US Open: Die zwei Finalistinnen stehen fest!
05.09.2025

Ursprung der „Battle of Sexes“
Den Ursprung hat der „Battle of Sexes“, ein Tennis-Kampf der Geschlechter, 1973. Bobby Riggs, früherer Weltranglistenerster und Wimbledonsieger, forderte im Alter von 55 Jahren die Top-Spielerinnen heraus. Die Australierin Margaret Court, damals beste Spielerin der Welt, kassierte mit 2:6, 1:6 eine krachende als „Muttertags-Massaker“ in die Geschichte eingegangene Niederlage. Später gewann Billie Jean King gegen Riggs. Alleine in den USA sahen mehr als 50 Mio. Menschen zu. Die Geschichte wurde 2017 verfilmt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
