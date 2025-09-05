Kyrgios-Provokation? „Trete ihm in den Hintern!“

„Ich denke, es ist eine coole Idee“, sagte Sabalenka. „Es wird spektakulär. Es wird ein Spaß, besonders gegen jemanden wie Nick.“ Ex-Wimbledon-Finalist Kyrgios hatte für die US Open verletzt abgesagt, in den vergangenen Jahren kaum gespielt. Sabalenka setzt auf eine große Kulisse: „Wir werden es dann auf jeden Fall an einem Ort machen, an dem viele Leute zuschauen werden, und wir werden Nick ordentlich unter Druck setzen.“ Es wäre eine gute Sache für das Damen-Tennis, wenn sie gewinnen würde.