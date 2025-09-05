Wie geht es mit Giorgio Armanis Imperium weiter?

Armani wollte reibungslose Nachfolge garantieren

Bereits vor über zehn Jahren begann Armani, einen Plan zu entwickeln, um eine reibungslose Nachfolge zu garantieren und die Unabhängigkeit seines Unternehmens zu bewahren. Das veranlasste ihn 2016 dazu, eine Stiftung zu gründen, die eine stabile Führung des Modekonzerns sichern sollte. In einem Interview sagte der Designer, dass eine solche Struktur nötig sei, um seinen Erben zu helfen, gut miteinander auszukommen und zu verhindern, dass das Unternehmen von anderen übernommen oder aufgespalten werde. Zudem legte Armani ein neues Unternehmensstatut fest, das nach seinem Tod in Kraft treten und zukünftige Grundsätze für die Leitung des Konzerns durch die Erben festlegen soll.