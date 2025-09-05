Grüne nach Kritik an Online-Mentor angegriffen

Grüne fordert Gütesiegel

Für die Grüne hatte die offene Kritik jedenfalls eine Welle an Beleidigungen zur Folge. Im Netz sieht sie sich seither Angriffen aus seiner Anhängerschaft, mit zutiefst widerlichen Aussagen, ausgesetzt, die der „Krone“ vorliegen. Einschüchtern will sich die Nationalrätin, sie gilt auch als Kandidatin für den Chefposten in der Tiroler Landespartei, aber nicht. „Was in der Online-Pseudo-Coaching-Szene passiert, ist einfach irre. Esoterik, toxische Männlichkeitsbilder und sektenähnliche Strukturen vermischen sich. Menschen werden von Familie und Freunden isoliert, gedemütigt – teils sogar sexuell missbraucht, wie u. a. Betroffene auch über den Österreicher Markus Streinz berichten“, meint Neßler.

Politisch werde das Thema laut der Grünen noch immer unterschätzt. Oft sehe man am ersten Blick nicht, ob ein Coaching seriös ist oder ein gefährliches Geschäftsmodell dahintersteckt. Darum fordert Neßler nun ein verpflichtendes Gütesiegel mit klaren Standards, um Konsumenten zu schützen und seriöse Anbieter sichtbar zu machen.