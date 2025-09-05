Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Probejahr“

Russland will Chinesen visafreie Reise ermöglichen

Außenpolitik
05.09.2025 10:32
Am Moskauer Flughafen „Wnukowo“ (Archivbild).
Am Moskauer Flughafen „Wnukowo“ (Archivbild).(Bild: DyMaxFoto - stock.adobe.com)

Nach Pekings Einreiseerleichterungen für Russen will Moskau Chinesen nun ebenfalls visafreie Aufenthalte ermöglichen.

0 Kommentare

Russland werde den freundschaftlichen Akt spiegeln, zeigte sich Kremlchef Wladimir Putin der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge in Wladiwostok begeistert. „Wir machen das gleiche.“

Ab dem 15. September können Russen für Aufenthalte bis zu 30 Tage einfach mit einem Reisepass nach China einreisen, wie die Agentur am Dienstag unter Berufung auf das chinesische Außenministerium gemeldet hatte. Die Regelung gelte für ein Jahr auf Probe. Bisher gab es eine bilaterale Vereinbarung über visafreie Gruppenfahrten.

Lesen Sie auch:
Beim SCO-Gipfel in China zeigte sich der russische Staatschef unglücklich über die aktuelle ...
Kuriose Gipfel-Szenen
Putin hält Händchen und nennt ultimative Bedingung
01.09.2025
Militärparade in China
Trump ortet „Konspiration gegen die USA“
03.09.2025

Kremlchef reiste nach China
Putin war zuletzt für einen mehrtägigen Staatsbesuch in China und wurde dabei auch von Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen. Beide Staatschefs lobten die guten Beziehungen ihrer Länder überschwänglich. China gilt als wichtigster Unterstützer für Russland bei dessen Krieg gegen die Ukraine.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Russland
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
174.109 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
167.362 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
155.649 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1800 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1199 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Oberösterreich
KTM-Produktion bald in Indien statt im Innviertel?
929 mal kommentiert
Bei KTM in Mattighofen wurde die Produktion wieder hochgefahren – danke einer ...
Mehr Außenpolitik
„Probejahr“
Russland will Chinesen visafreie Reise ermöglichen
Politikerin gelassen
Tichanowskaja in Wien: FPÖ sorgt für Mini-Eklat
Einführung „sehr bald“
Trump droht Tech-Bossen mit Zoll auf Chip-Importe
„Legitimes Ziel“
Ukraine: Putin würde westliche Soldaten angreifen
Vorfall in Italien
Hacker kapern X-Account des Verteidigungsministers
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf