Russland will Chinesen visafreie Reise ermöglichen

Ab dem 15. September können Russen für Aufenthalte bis zu 30 Tage einfach mit einem Reisepass nach China einreisen, wie die Agentur am Dienstag unter Berufung auf das chinesische Außenministerium gemeldet hatte. Die Regelung gelte für ein Jahr auf Probe. Bisher gab es eine bilaterale Vereinbarung über visafreie Gruppenfahrten.