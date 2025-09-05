Russland will Chinesen visafreie Reise ermöglichen

Nach Pekings Einreiseerleichterungen für Russen will Moskau Chinesen nun ebenfalls visafreie Aufenthalte ermöglichen.
Russland werde den freundschaftlichen Akt spiegeln, zeigte sich Kremlchef Wladimir Putin der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge in Wladiwostok begeistert. „Wir machen das gleiche.“
Ab dem 15. September können Russen für Aufenthalte bis zu 30 Tage einfach mit einem Reisepass nach China einreisen, wie die Agentur am Dienstag unter Berufung auf das chinesische Außenministerium gemeldet hatte. Die Regelung gelte für ein Jahr auf Probe. Bisher gab es eine bilaterale Vereinbarung über visafreie Gruppenfahrten.
Kremlchef reiste nach China
Putin war zuletzt für einen mehrtägigen Staatsbesuch in China und wurde dabei auch von Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen. Beide Staatschefs lobten die guten Beziehungen ihrer Länder überschwänglich. China gilt als wichtigster Unterstützer für Russland bei dessen Krieg gegen die Ukraine.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.