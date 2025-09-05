Vorteilswelt
„Das Leben umarmen“

Kristen Bell dankt Ehemann für 21 Jahre Abstinenz

Society International
05.09.2025 10:58
Kristen Bell und Dax Shepard sind seit 2013 verheiratet.
Kristen Bell und Dax Shepard sind seit 2013 verheiratet.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

„Nobody Wants This“-Star Kristen Bell dankt ihrem Ehemann für 21 Jahre Abstinenz. „Danke, dass du trocken geworden bist“, schrieb die Schauspielerin auf Instagram. 

Dazu stellte die 45-Jährige zahlreiche Familienfotos: Ihr Mann, Schauspieler Dax Shepard (50), ist in vielen Umarmungen mit den zwei Töchtern des Paares zu sehen.

„Viel umarmen“
Ein Foto zeigt das küssende Ehepaar. „So sehen 21 Jahre Nüchternheit aus. Viel umarmen. Alles und jeden umarmen. Das Leben umarmen“, so Kristen Bell. „Ich bin auf ewig dankbar, dich zu haben. Das sind wir alle.“

Shepard („Idiocracy“, „Parenthood“) reagierte in den Kommentaren mit einem Augenzwinkern auf den Post: „Na, das ist ein Tiefschlag. Selbst für dich. Einen Mann zum Weinen bringen, wenn er sich nicht dem Alkohol zuwenden kann?!?!“ Shepard und Bell heirateten im Oktober 2013, ihre zwei Töchter wurden 2013 und 2014 geboren.

