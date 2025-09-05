Nach 277 Tagen: „Krasser Moment“ für Hirscher

Das Warten hat ein Ende! Nach 277 Tagen ist Ski-Star Marcel Hirscher zurück auf Schnee.
Endlich darf Marcel Hirscher wieder seine Skischuhe anschnallen. „Man kann sich gar nicht vorstellen, wie krass dieser Moment ist und der ganze Körper darauf reagiert“, schildert der 36-Jährige in einem Video in den sozialen Medien. In einer Skihalle in Zoetemeer (Niederlande) trainierte er erstmals seit seiner schweren Verletzung wieder auf Schnee – hier zu sehen im Video:
Die Risiko-Frage
Er sei nun um eine Erfahrung reicher, mit „kleinen Schritten“ kämpfte sich der Salzburger zurück. „Am Ende des Tages war es sehr lehrreich“, so Hirscher über die harte Reha – und er gibt zu: „Die große Frage lautet: Wie viel Risiko bin ich noch bereit zu gehen?“
Fest steht: „Bis zu dem Skifahren, das ich gewohnt bin, ist es noch ein langer Weg“, so Hirscher. Wichtig sei, dass sein Knie „keine Reaktion“ gezeigt habe.
Herber Rückschlag nach Comeback
Der achtfache Gesamtweltcupsieger hatte im September 2019 sein Karriereende verkündet, im Herbst 2024 gab es das Comeback. In Sölden erreichte Hirscher, der mittlerweile für die Niederlande, das Heimatland seiner Mutter fährt, im Oktober den 23. Platz im Riesentorlauf.
Nach zwei weiteren Rennen, die weniger gut für ihn liefen, zog er sich am 2. Dezember im Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Jetzt ist der Ski-Held wieder zurück auf Schnee ...
