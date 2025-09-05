Nach 277 Tagen: „Krasser Moment“ für Hirscher

Endlich darf Marcel Hirscher wieder seine Skischuhe anschnallen. „Man kann sich gar nicht vorstellen, wie krass dieser Moment ist und der ganze Körper darauf reagiert“, schildert der 36-Jährige in einem Video in den sozialen Medien. In einer Skihalle in Zoetemeer (Niederlande) trainierte er erstmals seit seiner schweren Verletzung wieder auf Schnee – hier zu sehen im Video: