Gesetze für Digital-Euro sollen noch 2026 kommen

Doch es gibt auch Skeptiker. Fernando Navarrete Rojas, ein Mitte-Rechts-Abgeordneter der spanischen Volkspartei im EU-Parlament, der für die Erstellung eines Berichts zum digitalen Euro zuständig ist, hat Bedenken. „Anstatt ein gezieltes Heilmittel zu sein, läuft der digitale Euro Gefahr, zu einer Lösung auf der Suche nach einem Problem zu werden“, erklärte er in einem kürzlich veröffentlichten Meinungsbeitrag. Er sei für einen digitalen Euro als „Plan B“ nur offen, wenn keine privatwirtschaftliche Initiative entstehe und unter anderem Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf Finanzstabilität und Datenschutz getroffen würden. Sein Bericht zum digitalen Euro soll die Grundlage für die Parlamentsdebatte bilden.