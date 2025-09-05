USA: 13-Jähriger fängt Riesen-Heilbutt

Ausdauernder Kampf mit dem Fisch

Nachdem die Mitangler einige kleinere Fische aus dem Meer gezogen hatten, wollte Jackson einen größeren Fisch fangen. Dafür ging er mit seinem Köder tief bis zum Meeresboden. Plötzlich spürte er einen Ruck – ihm war klar, dass etwas Großes angebissen hat. Der Fisch zog und zerrte, doch der 13-Jährige zeigte sich unermüdlich. Eine halbe Stunde lang kämpfte er alleine mit dem Tier und machte es müde.