Monster-Fisch

USA: 13-Jähriger fängt Riesen-Heilbutt

Ausland
05.09.2025 10:44
Jackson Denio holte beim Angeln einen 80 Kilogramm schweren Heilbutt aus dem Wasser.
Jackson Denio holte beim Angeln einen 80 Kilogramm schweren Heilbutt aus dem Wasser.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Ein Teenager ist mit 30 Anglern zu einer Angeltour vor New Hampshire aufgebrochen – und hat einen riesigen Heilbutt gefangen! Mit dem 80 Kilogramm schweren Fisch hat der 13-Jährige womöglich einen Weltrekord aufgestellt.

Ein Teenager aus dem amerikanischen Bundesstaat New Hampshire hat bei einem Angelausflug den Fang seines Lebens gemacht. Er holte einen 80 Kilogramm schweren Heilbutt aus dem Wasser, schwerer als er selbst und auch etwa 30 Zentimeter länger als der 1,72 Meter große Junge. Der 13-jährige Jackson Denio war am Sonntag etwa 160 Kilometer von der Küste des US-Bundesstaates Maine zum Fischen hinausgefahren.

Der Heilbutt war rund 30 Zentimeter größer als der Teenager.
Der Heilbutt war rund 30 Zentimeter größer als der Teenager.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Ausdauernder Kampf mit dem Fisch
Nachdem die Mitangler einige kleinere Fische aus dem Meer gezogen hatten, wollte Jackson einen größeren Fisch fangen. Dafür ging er mit seinem Köder tief bis zum Meeresboden. Plötzlich spürte er einen Ruck – ihm war klar, dass etwas Großes angebissen hat. Der Fisch zog und zerrte, doch der 13-Jährige zeigte sich unermüdlich. Eine halbe Stunde lang kämpfte er alleine mit dem Tier und machte es müde.

Womöglich Weltrekord
Schließlich schaffte Jackson Denio es, den Heilbutt an Bord zu ziehen – und ließ sich von den Mitanglern feiern! Als man den Heilbutt auf das Boot geholt und gemessen sowie gewogen hatte, wurde ein Schreiben an den internationalen Wettangelverband aufgesetzt. Dieser soll prüfen, ob er mit dem Fang einen Weltrekord aufgestellt hat. Eine Antwort steht noch aus.

