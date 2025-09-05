Monster-Fisch
USA: 13-Jähriger fängt Riesen-Heilbutt
Ein Teenager ist mit 30 Anglern zu einer Angeltour vor New Hampshire aufgebrochen – und hat einen riesigen Heilbutt gefangen! Mit dem 80 Kilogramm schweren Fisch hat der 13-Jährige womöglich einen Weltrekord aufgestellt.
Ein Teenager aus dem amerikanischen Bundesstaat New Hampshire hat bei einem Angelausflug den Fang seines Lebens gemacht. Er holte einen 80 Kilogramm schweren Heilbutt aus dem Wasser, schwerer als er selbst und auch etwa 30 Zentimeter länger als der 1,72 Meter große Junge. Der 13-jährige Jackson Denio war am Sonntag etwa 160 Kilometer von der Küste des US-Bundesstaates Maine zum Fischen hinausgefahren.
Ausdauernder Kampf mit dem Fisch
Nachdem die Mitangler einige kleinere Fische aus dem Meer gezogen hatten, wollte Jackson einen größeren Fisch fangen. Dafür ging er mit seinem Köder tief bis zum Meeresboden. Plötzlich spürte er einen Ruck – ihm war klar, dass etwas Großes angebissen hat. Der Fisch zog und zerrte, doch der 13-Jährige zeigte sich unermüdlich. Eine halbe Stunde lang kämpfte er alleine mit dem Tier und machte es müde.
Womöglich Weltrekord
Schließlich schaffte Jackson Denio es, den Heilbutt an Bord zu ziehen – und ließ sich von den Mitanglern feiern! Als man den Heilbutt auf das Boot geholt und gemessen sowie gewogen hatte, wurde ein Schreiben an den internationalen Wettangelverband aufgesetzt. Dieser soll prüfen, ob er mit dem Fang einen Weltrekord aufgestellt hat. Eine Antwort steht noch aus.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.