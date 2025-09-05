Vier junge Männer nach Horrorcrash schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Freitag im benachbarten Liechtenstein: Ein Pkw-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum. Er und seine drei Mitfahrer wurden schwer verletzt.
Am Freitag um 00.30 Uhr kam es in Mauren zu dem verheerenden Crash. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein mit vier Männern besetzter Wagen auf der Rietstrasse von Schaanwald kommend in Richtung Mauren unterwegs, als der Fahrer plötzlich die Kontrolle über das Auto verlor und nach links von der Straße abkam. Anschließend prallte das Auto frontal gegen einen Baum, durchbrach einen Begrenzungszaun und drehte sich um die eigene Achse.
Rotkreuz-Kollegen aus Österreich im Einsatz
Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden durch die alarmierten Einsatzkräfte aus dem Auto befreit. Neben der Landespolizei waren mehrere Feuerwehreinheiten vor Ort. Neben dem Liechtensteinischen Roten Kreuz halfen auch Kollegen aus Österreich. Auch zwei Rettungshelikopter rückten an. Alle vier Autoinsassen wurden in Krankenhäuser gebracht.
Die Polizei hofft auf Hinweise zum Unfallhergang: Personen, die den Unfall beziehungsweise die Fahrweise des Lenkers vor dem Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Landespolizei unter der Telefonnummer +423 236 71 11 oder über die E-Mail-Adresse info@landespolizei.li in Verbindung zu setzen.
