Vier junge Männer nach Horrorcrash schwer verletzt

Am Freitag um 00.30 Uhr kam es in Mauren zu dem verheerenden Crash. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein mit vier Männern besetzter Wagen auf der Rietstrasse von Schaanwald kommend in Richtung Mauren unterwegs, als der Fahrer plötzlich die Kontrolle über das Auto verlor und nach links von der Straße abkam. Anschließend prallte das Auto frontal gegen einen Baum, durchbrach einen Begrenzungszaun und drehte sich um die eigene Achse.