Charlene trauert mit persönlicher Botschaft

„Mit großer Trauer haben der Fürst und ich vom Tod Giorgio Armanis erfahren. Als Ikone der Modewelt schuf und prägte er Trends, die Generationen beeinflusst haben“, schrieb Charlène auf den Social-Media-Kanälen des Fürstenpalastes. „Zu seinen zahlreichen Kreationen gehörte auch mein Hochzeitskleid vom Juli 2011. Sein Werk und seine Leistungen werden ihn überdauern und auch in Zukunft eine Inspiration sein.“