Hollywood in Trauer

Stars weinen um Armani: „Welt verliert Giganten“

Society International
05.09.2025 10:30
Georgio Armani kleidete die Stars nicht nur ein, er war ihnen auch ein guter Freund über ...
Georgio Armani kleidete die Stars nicht nur ein, er war ihnen auch ein guter Freund über Jahrzehnte hinweg.(Bild: Krone KREATIV/www.pps.at, Getty Images North America / AFP)

Die Nachricht von Giorgio Armanis Tod (†91) erschüttert nicht nur die Modewelt, sondern auch Hollywood. Schauspieler, Models und Designer-Kollegen überschlagen sich mit emotionalen Abschiedsworten für den italienischen Mode-Titanen.

Viele Hollywoodstars haben erst dank Armani ihren Stil gefunden und wurden unzählige Male von dem Stardesigner für Red-Carpet-Events eingekleidet. Vielen war er zudem ein guter Freund. Leonardo DiCaprio schrieb: „Giorgio Armani war ein Visionär, dessen Einfluss weit über Mode hinausging. Er inspirierte Generationen. Sein Erbe wird die Welt noch viele Jahre prägen.“

Roberts trauert um „wahren Freund“
Julia Roberts, jahrelang eine enge Freundin und Trägerin seiner legendären Kleider, zeigte sich erschüttert: Für sie war ein „ein wahrer Freund. Eine Legende.“

David Beckham würdigte Armani als „wahren Gentleman“. Der ehemalige Fußballstar schrieb auf Instagram: „Ein sehr trauriger Tag, an dem wir uns von einem ganz besonderen Mann verabschieden … freundlich, großzügig, bescheiden und ein wahrer Gentleman … Giorgio Armani – einzigartig.“

Michelle Pfeiffer untröstlich
Unterdessen zeigte sich Michelle Pfeiffer tief erschüttert. Die Schauspielerin, die in mehreren legendären Armani-Werbespots mitwirkte, schrieb auf Instagram, die Nachricht von Armanis Tod habe ihr „das Herz gebrochen“.

In ihrem bewegenden Post erinnerte sich die „Scarface“-Ikone mit einer Reihe von Erinnerungsfotos an gemeinsame Jahre mit dem Designer: „Ich bin zutiefst traurig über den Verlust von Mr. Armani. Er war freundlich, großzügig, loyal – ein wahrer Pionier der Eleganz, eine globale Inspiration und heute ein unermesslicher Verlust für uns alle.“

Pfeiffer bedankte sich bei dem Italiener für die enge Zusammenarbeit und betonte: „Es war eine Ehre und ein Privileg, bei so vielen bedeutenden Momenten meines Lebens mit Ihnen arbeiten zu dürfen – und Ihr einzigartiges Handwerk aus nächster Nähe zu erleben.“

„Vivrai sempre nel mio cuore“
Und Russell Crowe erzählte, wie Armani sein Leben prägte – angefangen bei einem verlorenen Koffer in Cannes 1997, der ihn direkt in Armanis Boutique führte: „Seitdem liebe ich Armani-Anzüge. Ich hatte gehofft, ihn Ende September noch einmal zu sehen. Grazie Giorgio vivrai sempre nel mio cuore.“

Schwarzenegger-Tochter dankt für Hochzeitskleid
Katherine Schwarzenegger enthüllte Fotos ihres Hochzeitskleides und verriet, dass sie und ihr Mann Christ Pratt so dankbar seien, dass er ihr Hochzeitskleid und den Anzug kreiert hat. „Danke Herr Armani für die Schönheit und den ernsthaften Schick, den Sie in die Welt gebracht haben.“

„Hat Geschichte geschrieben“
Die Modedesignerin Donatella Versace bekundete ihre Trauer über den Tod von Armani. „Die Welt hat heute einen Giganten verloren. Er hat Geschichte geschrieben und wird für immer in Erinnerung bleiben“, schrieb sie bei Instagram.

Valentino Garavani, der hinter der Marke Valentino steht, schrieb auch bei Instagram, er habe Armani „immer als Freund und niemals als Rivalen betrachtet“. „Ich kann mich nur vor seinem immensen Talent verneigen.“

Ex-Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour sagte der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“: „Die Persönlichkeit und Vision von Giorgio Armani waren so klar, dass man seine Arbeit sofort erkannte, wo auch immer man sie fand.“ Armani habe die Macht, sich selbst auszudrücken, und die Eleganz besser verstanden als jeder andere in der Modebranche, so die Britin weiter.

Der italienische Modepapst ist am Donnerstag im Alter von 91 Jahren in Mailand gestorben. Der Sarg mit seinem Leichnam soll ab Samstag in Mailand aufgebahrt werden. Auf Armanis Wunsch wird die Trauerzeremonie in privater Form stattfinden.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
