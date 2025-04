Wie Sie beim Einkauf Europa-Flagge zeigen können

Als US-Präsident Donald Trump damit drohte, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen, handelte der nördliche Nachbar prompt: Binnen kurzer Zeit verbannten Supermärkte US-Waren aus ihren Regalen und rückten heimische Produkte in den Vordergrund. Ähnliches scheint sich angesichts der aggressiven Zollpolitik Trumps nun auch in der EU abzuzeichnen. Eine Initiative verrät, wo und wie Sie am besten europäisch einkaufen können.