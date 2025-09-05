Trump droht Tech-Bossen mit Zoll auf Chip-Importe

Trump drohte bereits mit 100-Prozent-Zoll

Bereits im vergangenen Monat hatte Trump Zölle von etwa 100 Prozent auf Halbleiter-Importe angedroht. Diese sollten jedoch nicht für Unternehmen gelten, die in den USA produzierten oder sich dazu verpflichtet hätten. Der taiwanische Chip-Riese TSMC sowie die südkoreanischen Konzerne Samsung Electronics und SK Hynix haben bereits Investitionen in die US-Chip-Produktion angekündigt.