Mette-Marit: Weihnachten mit Familie in Holzhütte

Lungen-OP der nächste notwendige Schritt

Am vergangenen Freitag hatte der Hof mitgeteilt, dass die Kronprinzessin aufgrund ihres verschlechterten Zustands eine neue Lunge braucht. „Ich hatte immer gehofft, dass wir die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten können“, sagte Mette-Marit in einem Interview mit dem Fernsehsender NRK. Jedoch sei die Operation nun der nächste notwendige Schritt in der Behandlung ihrer Lungenfibrose. Wann sie auf die Warteliste für eine Transplantation gesetzt werde, stand ihrem Arzt zufolge noch nicht fest.