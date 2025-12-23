„Call of Duty“-Entwickler Vince Zampella ist tot!

Nach Angaben des Lokalsenders NBC4 verunglückte er am Sonntag mit seinem Ferrari nördlich von Los Angeles. Die örtliche Polizei bestätigte auf Anfrage einen Unfall mit zwei Toten, ohne Angaben zu den Opfern zu machen. Die Webseite „TMZ“ berichtet, innerhalb weniger Sekunden sei das Autowrack zu einem Feuerball explodiert. Unfallzeugen hätten noch den Beifahrer aus dem brennenden Fahrzeug ziehen können.