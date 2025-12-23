Vorteilswelt
Verkehrschaos

Linienbus kollidiert mitten in Bregenz mit Pkw

Chronik
23.12.2025 13:02
Die Unfallstelle von oben betrachtet.
Die Unfallstelle von oben betrachtet.

Am Dienstagvormittag ist in Bregenz, direkt vor dem Landhaus, ein Linienbus mit einem Pkw kollidiert. Nach ersten Informationen wurde dabei eine Person leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen.  

 

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 10 Uhr auf der vielbefahrenen Montfortstraße. Sowohl der Linienbus als auch der Pkw wurden erheblich beschädigt. Da die beiden Unfallfahrzeuge die gesamte Montfortstraße blockierten, bildete sich in beide Richtungen ein massiver Stau.

Eine Person wurde verletzt, die Rettungskräfte kümmerten sich um die Versorgung.
Eine Person wurde verletzt, die Rettungskräfte kümmerten sich um die Versorgung.

Feuerwehr und Polizei hatten alle Hände voll zu tun, um den Verkehr über Ausweichrouten umzuleiten. Erst gegen 11 Uhr normalisierte sich die Lage wieder. 

