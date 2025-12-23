Linienbus kollidiert mitten in Bregenz mit Pkw
Verkehrschaos
Am Dienstagvormittag ist in Bregenz, direkt vor dem Landhaus, ein Linienbus mit einem Pkw kollidiert. Nach ersten Informationen wurde dabei eine Person leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 10 Uhr auf der vielbefahrenen Montfortstraße. Sowohl der Linienbus als auch der Pkw wurden erheblich beschädigt. Da die beiden Unfallfahrzeuge die gesamte Montfortstraße blockierten, bildete sich in beide Richtungen ein massiver Stau.
Feuerwehr und Polizei hatten alle Hände voll zu tun, um den Verkehr über Ausweichrouten umzuleiten. Erst gegen 11 Uhr normalisierte sich die Lage wieder.
