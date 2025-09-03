Jaguar Land Rover nach Cyber-Attacke lahmgelegt

„Abschleppdienst wegen nur vier Minuten gerufen“
Der britische Automobilhersteller Jaguar Land Rover hat wegen einer Cyberattacke schwere Störungen bei Produktion und Verkauf hinzunehmen. Die Systeme wurden heruntergefahren, um den Schaden zu begrenzen, teilte die Firma mit.
„Wir arbeiten jetzt rasch daran, um unsere weltweit genutzten IT-Systeme auf kontrollierte Art wieder zu starten“, sagte eine Sprecherin zur dpa. Bisher gebe es keine Beweise, dass Kundendaten gestohlen wurden. Jaguar Land Rover gehört zum indischen Konzern Tata Motors.
Wer hinter dem Cyberangriff stecken könnte, ist bislang unklar. Mehrere große Unternehmen und Institutionen wurden in letzter Zeit zum Ziel von teilweise verheerenden Cyber-Attacken, darunter die Kaufhauskette Marks and Spencer und die British Library.
