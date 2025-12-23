Nach harter Neureuther-Kritik kontert nun die FIS

Felix Neureuther schüttelte mit dem Kopf, der nunmehrige TV-Experte konnte sich mit dem Slalom am Montag in Alta Badia nicht anfreunden. „Es fängt damit an, dass sich diese Piste zwar perfekt für die Austragung für einen Riesenslalom eignet, aber das Gelände passt überhaupt nicht für einen attraktiven Slalom“, wurde der Deutsche vom „Blick“ zitiert.