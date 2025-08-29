Firma von Ex-Kanzler Kurz deckt Cyber-Angriff auf

Selbst UNO Opfer des „Iran-Virus“

Dort sammelte die Schadsoftware Systemdaten und übermittelte sie verschlüsselt an iranische Server. Verschleiert via VPN-Knoten in Jordanien … Allein an einem Tag wurden dann mehr als 100 täuschend echte, aber „verseuchte“ elektronische Schreiben unter dem diplomatischen Deckmantel an Botschaften, Konsulate und auch internationale Organisationen wie die UNO verschickt. Mit einem „Iran-Virus“ – denn beim Öffnen von angehängten Dokumenten verbreitete sich dann eine versteckte Schadsoftware am PC des Empfängers.