Luke Littler zum dritten Mal in Folge im Finale

Littler, der in Runde drei den Österreicher Mensur Suljovic ausgeschaltet hatte, gestand seinem Landsmann nur den ersten Satz zu. Danach spielte der Weltranglisten-Erste, der sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal und zum jüngsten Darts-Weltmeister gekürt hatte, auf. Zwischenzeitlich sicherte sich Littler elf Legs in Serie. Sein Durchschnitt lag am Ende bei 105 Punkten.