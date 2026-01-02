Theater um Top-Job für Ex-Ministerin Hammerschmid

Die ehemalige SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid erhielt mit der Geschäftsführung der Bundestheater-Holding einen echten Top-Job, obwohl sie zentrale Kriterien der Ausschreibung nicht erfüllte. In Kultur- und Politikkreisen gibt es Unmut. Die Vergabe-Vorgänge werden zum Theater ...
Mit einem Lächeln im Gesicht traten SPÖ-Chef Andreas Babler und die ehemalige SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid am 17. Dezember vor die Kameras. Bekanntlich wird Hammerschmid ab 1. April neue Geschäftsführerin der Bundestheater-Holding. Hinter den Holding-Kulissen spielt sich hingegen ein Theater ab. Denn im Kulturbereich, aber auch in der Kanzlerpartei sorgte die Postenbesetzung für Stirnrunzeln. Immerhin ist es wohl das herausforderndste Jahr, das auf die Kulturlandschaft zukommt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.