Viel Unmut in der ÖVP

Theater um Top-Job für Ex-Ministerin Hammerschmid

Innenpolitik
02.01.2026 20:00
Babler und Hammerschmid bei der Präsentation
Babler und Hammerschmid bei der Präsentation(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Die ehemalige SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid erhielt mit der Geschäftsführung der Bundestheater-Holding einen echten Top-Job, obwohl sie zentrale Kriterien der Ausschreibung nicht erfüllte. In Kultur- und Politikkreisen gibt es Unmut. Die Vergabe-Vorgänge werden zum Theater ...

0 Kommentare

Mit einem Lächeln im Gesicht traten SPÖ-Chef Andreas Babler und die ehemalige SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid am 17. Dezember vor die Kameras. Bekanntlich wird Hammerschmid ab 1. April neue Geschäftsführerin der Bundestheater-Holding. Hinter den Holding-Kulissen spielt sich hingegen ein Theater ab. Denn im Kulturbereich, aber auch in der Kanzlerpartei sorgte die Postenbesetzung für Stirnrunzeln. Immerhin ist es wohl das herausforderndste Jahr, das auf die Kulturlandschaft zukommt.

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Porträt von Stefan Weinberger
Stefan Weinberger
Ähnliche Themen
Sonja Hammerschmid
SPÖ

