Theater um Top-Job für Ex-Ministerin Hammerschmid

Mit einem Lächeln im Gesicht traten SPÖ-Chef Andreas Babler und die ehemalige SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid am 17. Dezember vor die Kameras. Bekanntlich wird Hammerschmid ab 1. April neue Geschäftsführerin der Bundestheater-Holding. Hinter den Holding-Kulissen spielt sich hingegen ein Theater ab. Denn im Kulturbereich, aber auch in der Kanzlerpartei sorgte die Postenbesetzung für Stirnrunzeln. Immerhin ist es wohl das herausforderndste Jahr, das auf die Kulturlandschaft zukommt.