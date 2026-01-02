Neuer Stürmer! ManCity bedient sich bei PL-Gegner

Antoine Semenyo wird sein nächstes Spiel wohl bereits in himmelblauer Uniform bestreiten. Wie englische Medien übereinstimmend berichten, konnten sich Bournemouth und Manchester City auf einen Transfer des Flügelstürmers einigen.
Dass Semenyo die „Cherries“ verlassen will, ist schon länger kein Geheimnis mehr, nun könnte jedoch alles sehr schnell gehen. Wie etwa „Teamtalk“ schreibt, soll der AFC Bournemouth den Wunsch des 25-Jährigen akzeptiert und einem Wechsel zu den „Skyblues“ zugestimmt haben. Ursprünglich hatte der Klub Semenyo noch bis nach dem Spiel gegen Tottenham am 7. Jänner halten wollen.
In 16 Liga-Einsätzen brachte es der gebürtige Londoner in dieser Saison auf acht Tore und drei Vorlagen, seinen nächsten Treffer wird er wohl unter Pep Guardiola feiern dürfen.
Medizincheck in den nächsten Tagen
Semenyo – zuletzt auch beim FC Liverpool auf dem Wunschzettel – soll bereits in den kommenden Tagen zum Medizincheck in Manchester erwartet werden. Rund 75 Millionen Euro sollen bei dem Transfer den Besitzer wechseln ...
