Neuer Stürmer! ManCity bedient sich bei PL-Gegner

Dass Semenyo die „Cherries“ verlassen will, ist schon länger kein Geheimnis mehr, nun könnte jedoch alles sehr schnell gehen. Wie etwa „Teamtalk“ schreibt, soll der AFC Bournemouth den Wunsch des 25-Jährigen akzeptiert und einem Wechsel zu den „Skyblues“ zugestimmt haben. Ursprünglich hatte der Klub Semenyo noch bis nach dem Spiel gegen Tottenham am 7. Jänner halten wollen.