Teenager gefährdet mit Drohne Hubschraubereinsatz

Kurz darauf kehrte die Drohne zurück und flog erneut in geringer Höhe über den stehenden Rettungshubschrauber ARA 3 hinweg, ehe sie schließlich beim Alpengasthof landete. Ein Alpinpolizist machte sich sofort auf die Suche nach dem Drohne-Piloten: Ein 14-jähriger deutscher Staatsbürger hatte die Drohne vom Balkon seines Hotelzimmers aus gestartet und steuerte sie ausschließlich über die Kamera, also außerhalb seines Sichtbereiches. Seine Mutter war ebenfalls vor Ort.