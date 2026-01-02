Vorteilswelt
Mitten im Skigebiet

Teenager gefährdet mit Drohne Hubschraubereinsatz

Kärnten
02.01.2026 19:41
Die Drohne des 14-Jährigen war weder registriert noch konnte eine notwendige ...
Die Drohne des 14-Jährigen war weder registriert noch konnte eine notwendige Haftpflichtversicherung vorgewiesen werden.(Bild: P. Huber)

Zu einem brenzligen Zwischenfall kam es am 30. Dezember im Skigebiet Gerlitzen in Kärnten. Während ein Rettungshubschrauber neben der Piste landete, flog ein 14-Jähriger mit seiner Drohne über den Hubschrauber und gefährdete den Einsatz.

Bereits einen Tag vor dem Jahreswechsel kam es im Skigebiet Gerlitzen im Bereich der Neugartenabfahrt zu einem gefährlichen Zwischenfall. „Kurz nach 13 Uhr musste aufgrund eines Rettungseinsatzes der Rettungshubschrauber ARA 3 im dortigen Bereich neben der Skipiste landen“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

Die Alpinpolizei wies den Hubschrauber ein, doch kaum war die Maschine gelandet, tauchte plötzlich eine Drohne im unmittelbaren Nahbereich des Hubschraubers auf. Das Fluggerät flog mehrere hundert Meter entlang der Neugartenpiste – außer Sichtweite der Beamten.

Pilot musste Flugbahn anpassen
Zur selben Zeit befand sich der Rettungshubschrauber ALPIN 1 im Überflug über das Gebiet, auf dem Rückflug vom LKH Villach zum Stützpunkt nach Patergassen. Über Funk wurde die Besatzung rechtzeitig vor der Drohne gewarnt, sodass der Pilot seine Flugroute ändern und eine mögliche Kollision verhindern konnte.

Kurz darauf kehrte die Drohne zurück und flog erneut in geringer Höhe über den stehenden Rettungshubschrauber ARA 3 hinweg, ehe sie schließlich beim Alpengasthof landete. Ein Alpinpolizist machte sich sofort auf die Suche nach dem Drohne-Piloten: Ein 14-jähriger deutscher Staatsbürger hatte die Drohne vom Balkon seines Hotelzimmers aus gestartet und steuerte sie ausschließlich über die Kamera, also außerhalb seines Sichtbereiches. Seine Mutter war ebenfalls vor Ort.

„Die Drohne war weder registriert noch konnte eine notwendige Haftpflichtversicherung vorgewiesen werden. Zudem erfolgte der Flug außerhalb des Sichtfeldes des Piloten und beeinflusste den Rettungseinsatz des Rettungshubschraubers“, so die Landespolizeidirektion. Der 14-Jährige wird nach dem Luftfahrtgesetz angezeigt.

Kärnten

